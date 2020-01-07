"لجنة الإفلاس" تُشارك في منتدى المحاسبين السعودي بالرياض

6 ورش وجناح توعوي لرفع مستوى الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته

تشارك لجنة الإفلاس في منتدى المحاسبين السعودي، الذي سيُعقد برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ويقام في مدينة الرياض خلال الفترة 2- 4 جمادى الآخرة 1441، الموافق 27- 29 يناير 2020، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف مشاركة اللجنة من خلال هذا المنتدى لرفع مستوى الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته، وتحديد الأطر والأدوات التي يوفّرها نظام الإفلاس لإعادة التنظيم المالي للشركات، وأهمية التنبه لمؤشرات الإنذار المبكرة للتعثر المالي وفهمها، من خلال تقديم ست ورش عمل وجناح توعوي بالمعرض المصاحب.

وتقدم اللجنة ثلاثة مواضيع لورش العمل مكررة على مدى يومي المؤتمر وهي: ورشة عمل التأهيل القانوني في مجال الإفلاس، وورشة عمل إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات، وورشة عمل أهمية مؤشرات الإنذار المبكر للتعثر المالي.

وتأتي مشاركة اللجنة بجناح توعوي في المعرض المصاحب، لتوفير نسخ للزوار من المطبوعات التي أصدرتها اللجنة، ولتقديم الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، واستعراض الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها اللجنة لكل المستفيدين.