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"محكمة أمريكية" تطالب إيران بـ 6 مليارات دولار تعويضاً لأسر ضحايا 11 سبتمبر

اتهمت البنك المركزي بطهران والحرس الثوري بالتورُّط في مقتل قرابة 3000 شخص

قضت محكمة أمريكية بتحميل إيران تعويضات أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، بأكثر من ستة مليارات دولار.

وأكّد قاضٍ فيدرالي في نيويورك، أن إيران والبنك المركزي بطهران والحرس الثوري مسؤولون عن هجمات 11 سبتمبر، ونتيجة لذلك، أمر قاضي المقاطعة جورج دانيلز؛ طهران وكياناتها بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضاً لعائلات الضحايا.

ويحصل على حسب قرار المحكمة، كل من الزوج والوالد على مبلغ تعويضي 8.5 مليون دولار، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، ويمكن للولايات المتحدة استرداد المبلغ من مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي تمّ تجميدها في الولايات المتحدة وأوروبا على مر السنين.

وذكرت تقارير أمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة أمريكية أحكاماً ضدّ إيران، ففي عامَي 2011 و2016، أمر قاضي نيويورك طهران بدفع مليارات الدولارات لضحايا الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 شخص.

يُشار إلى أن محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، رفضت في يناير الماضي محاولات اتهام السعودية بالتورُّط في أحداث 11 سبتمبر، مطالبة شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن القاضي جورج دانيلز؛ وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضدّ السعودية لا يرتقي لاعتبارها أدلة ولا يمكن الاعتماد على مجرد قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروّج لها مافيا التعويضات.

وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر ولا توجد أيّ أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل المملكة أيّ مسؤولية، واُتهمت جهات ودول أخرى بالتورُّط في الهجمات، وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محكمة أمريكية" تطالب إيران بـ 6 مليارات دولار تعويضاً لأسر ضحايا 11 سبتمبر
سبق

قضت محكمة أمريكية بتحميل إيران تعويضات أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، بأكثر من ستة مليارات دولار.

وأكّد قاضٍ فيدرالي في نيويورك، أن إيران والبنك المركزي بطهران والحرس الثوري مسؤولون عن هجمات 11 سبتمبر، ونتيجة لذلك، أمر قاضي المقاطعة جورج دانيلز؛ طهران وكياناتها بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضاً لعائلات الضحايا.

ويحصل على حسب قرار المحكمة، كل من الزوج والوالد على مبلغ تعويضي 8.5 مليون دولار، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، ويمكن للولايات المتحدة استرداد المبلغ من مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي تمّ تجميدها في الولايات المتحدة وأوروبا على مر السنين.

وذكرت تقارير أمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة أمريكية أحكاماً ضدّ إيران، ففي عامَي 2011 و2016، أمر قاضي نيويورك طهران بدفع مليارات الدولارات لضحايا الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 شخص.

يُشار إلى أن محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، رفضت في يناير الماضي محاولات اتهام السعودية بالتورُّط في أحداث 11 سبتمبر، مطالبة شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن القاضي جورج دانيلز؛ وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضدّ السعودية لا يرتقي لاعتبارها أدلة ولا يمكن الاعتماد على مجرد قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروّج لها مافيا التعويضات.

وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر ولا توجد أيّ أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل المملكة أيّ مسؤولية، واُتهمت جهات ودول أخرى بالتورُّط في الهجمات، وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:11 AM

"محكمة أمريكية" تطالب إيران بـ 6 مليارات دولار تعويضاً لأسر ضحايا 11 سبتمبر

اتهمت البنك المركزي بطهران والحرس الثوري بالتورُّط في مقتل قرابة 3000 شخص

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خالد علي - الرياض
14
9,668

قضت محكمة أمريكية بتحميل إيران تعويضات أسر ضحايا الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، بأكثر من ستة مليارات دولار.

وأكّد قاضٍ فيدرالي في نيويورك، أن إيران والبنك المركزي بطهران والحرس الثوري مسؤولون عن هجمات 11 سبتمبر، ونتيجة لذلك، أمر قاضي المقاطعة جورج دانيلز؛ طهران وكياناتها بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضاً لعائلات الضحايا.

ويحصل على حسب قرار المحكمة، كل من الزوج والوالد على مبلغ تعويضي 8.5 مليون دولار، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق، ويمكن للولايات المتحدة استرداد المبلغ من مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي تمّ تجميدها في الولايات المتحدة وأوروبا على مر السنين.

وذكرت تقارير أمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة أمريكية أحكاماً ضدّ إيران، ففي عامَي 2011 و2016، أمر قاضي نيويورك طهران بدفع مليارات الدولارات لضحايا الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 شخص.

يُشار إلى أن محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، رفضت في يناير الماضي محاولات اتهام السعودية بالتورُّط في أحداث 11 سبتمبر، مطالبة شركات التأمين وأسر الضحايا بضرورة تقديم الأدلة وعدم توزيع الاتهامات دون وجود أي دليل حقيقي.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن القاضي جورج دانيلز؛ وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضدّ السعودية لا يرتقي لاعتبارها أدلة ولا يمكن الاعتماد على مجرد قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروّج لها مافيا التعويضات.

وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر ولا توجد أيّ أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل المملكة أيّ مسؤولية، واُتهمت جهات ودول أخرى بالتورُّط في الهجمات، وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.

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