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بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة

أكدت السماح للمقيمين المغادرين بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول

أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، في تنبيه لمواطنيها الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة ابتداءً من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441هـ الموافق 11/ 3/ 2020م.

ففي بيان عنونه حساب السفارة على "تويتر" بـ"#تنبيه عاجل جداً بشأن العودة للمواطنين والمقيمين" قالت السفارة ظهر الأربعاء: تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

وأضافت السفارة: للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية:

0096550155955

0096551121069

0096522550021

سفارة المملكة العربية السعودية الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة
سبق

أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، في تنبيه لمواطنيها الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة ابتداءً من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441هـ الموافق 11/ 3/ 2020م.

ففي بيان عنونه حساب السفارة على "تويتر" بـ"#تنبيه عاجل جداً بشأن العودة للمواطنين والمقيمين" قالت السفارة ظهر الأربعاء: تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

وأضافت السفارة: للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية:

0096550155955

0096551121069

0096522550021

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:41 PM

بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة

أكدت السماح للمقيمين المغادرين بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,479

أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، في تنبيه لمواطنيها الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة ابتداءً من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441هـ الموافق 11/ 3/ 2020م.

ففي بيان عنونه حساب السفارة على "تويتر" بـ"#تنبيه عاجل جداً بشأن العودة للمواطنين والمقيمين" قالت السفارة ظهر الأربعاء: تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

وأضافت السفارة: للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية:

0096550155955

0096551121069

0096522550021

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