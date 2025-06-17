بكين ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل شهر فبراير

أعلن مسؤولون في بكين اليوم الأربعاء، عن اكتشاف عدة حالات جديدة لمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، في انتشار لِتَفَشٍّ أجبر السلطات في العاصمة الصينية على إعادة تطبيق إجراءات الوقاية الصارمة لاحتواء الفيروس.

وسجل مسؤولو الصحة 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة في 16 يونيو، ليصل العدد الكلي للإصابات منذ يوم الخميس إلى 137 حالة، في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل فبراير.

ووضعت السلطات بكين يوم الثلاثاء عند مستوى التحذير الثاني وهو ثاني أعلى مستوى في منظومة الاستجابة الطارئة لمرض كوفيد-19 والتي تتألف من أربع مستويات.

ووفق "رويترز"، جرى تصنيف نحو 27 منطقة على أنها متوسطة الخطورة؛ وهو ما أخضع الناس الذين يدخلون إليها لفحص درجات الحرارة والتسجيل.

وبموجب القيود المتعلقة بالمستوى الثاني؛ فإن الطرق والطرق السريعة في المدينة لا تزال مفتوحة ولم تصدر أوامر للشركات والمصانع بالتوقف عن العمل ولم تُفرض قيود شاملة على المجمعات السكنية. ومع ذلك فإن تنقل الأشخاص داخل المدينة وخارجها يخضع لضوابط صارمة، بالإضافة إلى اختبارات للكشف عن مرض كوفيد-19؛ في حين تم وضع السكان في المناطق شديدة الخطورة في حجر صحي بمناطقهم وتطلب منهم أيضًا إجراء اختبارات.

وأغلقت جميع دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية.

وترتبط أغلب حالات الإصابة الجديدة بسوق شينفادي للجملة مترامية الأطراف في جنوب غرب العاصمة؛ حيث يتم التعامل مع آلاف الأطنان من الخضر والفاكهة واللحوم يوميًّا.

واكتُشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر في سوق للمأكولات البحرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، ثم انتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء العالم ليصيب أكثر من ثمانية ملايين شخص.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خبراء قولهم إن التفشي الأحدث في بكين يختلف عن ووهان؛ لأن الحالات محلية ومصدر العدوى واضح؛ مما يتيح للسلطات السيطرة على الوضع بسهولة أكبر.