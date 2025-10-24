طبيب سعودي يكشف مزايا زراعة الخلايا المجهرية.. هنا التفاصيل

بعد اعتمادها من "الغذاء والدواء"

‏‎كشف الدكتور شادي بن طلال زارع خلال محاضرة علمية، عن العديد من مزايا زراعة الخلايا المجهرية (حقن الريجنيرا)، والذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الغذاء والدواء بالمملكة.

وتحدث الدكتور "زارع" خلال حفل تدشين زراعة الخلايا المجهرية، والذي أقيم بالعاصمة الرياض عن طريقة اختيار المريض المناسب لعمل الإجراء، وأبرز نتائج دراساته التي أجراها لعلاج تساقط الشعر الوراثي، وذلك بحضور نخبة من أطباء الجلدية وزراعة الشعر في المملكة.

‏‎وقال الدكتور "زارع": إن زراعة الخلايا المجهرية أو حقن الريجنيرا تستخدم لعلاج تساقط الشعر الوراثي للرجال والنساء. ويحتاج المريض أو المريضة فقط لجلسة واحدة تأخذ ربع ساعة فقط تحت التخدير الموضعي.

وتابع بقوله: وبالإضافة لفعالية هذا الإجراء، فإنه آمن؛ لأن الخلايا المجهرية تؤخذ من نفس المريض أو المريضة وتحقن في أماكن الشعر الخفيفة في نفس الجلسة.

‏‎يشار إلى أن الدكتور شادي زارع استشاري الجلدية وزراعة الشعر وهو عميد كلية الطب بجامعة جدة وأستاذ الجلدية المشارك وحاصل على البورد الأمريكي والبورد الكندي وزمالة زراعة الشعر من جامعة مكغيل بكندا، وسبق أن قدم عدة محاضرات مماثلة في برشلونة ومدريد وكوالالمبور ولوس أنجلوس خلال الأشهر الماضية.