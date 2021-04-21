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من مايو .. فرنسا تعتزم تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيًّا

جابرييل أتال: المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها

قال جابرييل أتال متحدث باسم حكومة فرنسا، اليوم: إن فرنسا تعتزم التخفيف تدريجيًّا من الإجراءات التي تم فرضها للحدّ من تفشّي كورونا على مراحل اعتبارًا من مطلع مايو.

وقال أتال عقب اجتماع ترأسه الرئيس ماكرون: إنه من المقرر رفع القيود المفروضة على حرية التنقل في 3 مايو.

وأشار المتحدث إلى أنه يجري حاليًّا توضيح مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك قال أتال: إن فائدة هذه الإجراءات أصبحت محسوسة. مضيفًا أن فرنسا ربما وصلت بالفعل إلى ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس، أو أنها على وشك الوصول إليها.

وقال رغم ذلك: إن المستشفيات لا تزال تواجه ضغوطًا ضخمة.

وأكد أتال أيضًا أن المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من منتصف مايو، إلى جانب بعض المرافق الثقافية ومناطق تناول الطعام في الهواء الطلق، وهي الإجراءات التي ذكرها ماكرون قبل بضعة أسابيع. ولم يتطرق المتحدث إلى تاريخ محدد أو موعد رفع حظر التجول الليلي. وبالنسبة للتعليم قال أتال: إنه من المقرر إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من نهاية أبريل، وسيتم البدء بمدارس الصغار.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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من مايو .. فرنسا تعتزم تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيًّا
سبق

قال جابرييل أتال متحدث باسم حكومة فرنسا، اليوم: إن فرنسا تعتزم التخفيف تدريجيًّا من الإجراءات التي تم فرضها للحدّ من تفشّي كورونا على مراحل اعتبارًا من مطلع مايو.

وقال أتال عقب اجتماع ترأسه الرئيس ماكرون: إنه من المقرر رفع القيود المفروضة على حرية التنقل في 3 مايو.

وأشار المتحدث إلى أنه يجري حاليًّا توضيح مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك قال أتال: إن فائدة هذه الإجراءات أصبحت محسوسة. مضيفًا أن فرنسا ربما وصلت بالفعل إلى ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس، أو أنها على وشك الوصول إليها.

وقال رغم ذلك: إن المستشفيات لا تزال تواجه ضغوطًا ضخمة.

وأكد أتال أيضًا أن المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من منتصف مايو، إلى جانب بعض المرافق الثقافية ومناطق تناول الطعام في الهواء الطلق، وهي الإجراءات التي ذكرها ماكرون قبل بضعة أسابيع. ولم يتطرق المتحدث إلى تاريخ محدد أو موعد رفع حظر التجول الليلي. وبالنسبة للتعليم قال أتال: إنه من المقرر إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من نهاية أبريل، وسيتم البدء بمدارس الصغار.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
07:37 PM

من مايو .. فرنسا تعتزم تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيًّا

جابرييل أتال: المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال جابرييل أتال متحدث باسم حكومة فرنسا، اليوم: إن فرنسا تعتزم التخفيف تدريجيًّا من الإجراءات التي تم فرضها للحدّ من تفشّي كورونا على مراحل اعتبارًا من مطلع مايو.

وقال أتال عقب اجتماع ترأسه الرئيس ماكرون: إنه من المقرر رفع القيود المفروضة على حرية التنقل في 3 مايو.

وأشار المتحدث إلى أنه يجري حاليًّا توضيح مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك قال أتال: إن فائدة هذه الإجراءات أصبحت محسوسة. مضيفًا أن فرنسا ربما وصلت بالفعل إلى ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس، أو أنها على وشك الوصول إليها.

وقال رغم ذلك: إن المستشفيات لا تزال تواجه ضغوطًا ضخمة.

وأكد أتال أيضًا أن المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من منتصف مايو، إلى جانب بعض المرافق الثقافية ومناطق تناول الطعام في الهواء الطلق، وهي الإجراءات التي ذكرها ماكرون قبل بضعة أسابيع. ولم يتطرق المتحدث إلى تاريخ محدد أو موعد رفع حظر التجول الليلي. وبالنسبة للتعليم قال أتال: إنه من المقرر إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من نهاية أبريل، وسيتم البدء بمدارس الصغار.

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