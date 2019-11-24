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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول في النزول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام أبها، كما فرضت غرامة مالية 10 آلاف ريال على اليوناني باناجيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء، بعد طرده أمام ضمك.


وثبت للجنة الانضباط مخالفة فريق النادي الأهلي للمادة (62) من لائحة الانضباط، بتأخر لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية ملعب مباراته مع أبها مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي .. تعرف على السبب
سبق

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول في النزول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام أبها، كما فرضت غرامة مالية 10 آلاف ريال على اليوناني باناجيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء، بعد طرده أمام ضمك.


وثبت للجنة الانضباط مخالفة فريق النادي الأهلي للمادة (62) من لائحة الانضباط، بتأخر لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية ملعب مباراته مع أبها مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
10:24 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على الأهلي .. تعرف على السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول في النزول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام أبها، كما فرضت غرامة مالية 10 آلاف ريال على اليوناني باناجيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء، بعد طرده أمام ضمك.


وثبت للجنة الانضباط مخالفة فريق النادي الأهلي للمادة (62) من لائحة الانضباط، بتأخر لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية ملعب مباراته مع أبها مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

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