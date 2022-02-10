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بريطانيا تطالب روسيا بتحرك عملي لتخفيف توترات الأزمة الأوكرانية

"تروس" هددت موسكو بعواقب وخيمة إذا لم تختر الدبلوماسية

طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم "الخميس"، روسيا بتحرك عملي وسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا لتخفيف توترات.

وقالت "تروس" في مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف: "على روسيا نقل قواتها المتواجدة على الحدود الأوكرانية، في حال كانت موسكو جادة بشأن رغبتها في اتخاذ المسار الدبلوماسي لحل الأزمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن "عواقب وخيمة في انتظار روسيا إذا لم تختر المسار الدبلوماسي".

من جهته ذكر وزير الخارجية الروسي أن "بلاده ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا.

واعتبر أن "الرد الجماعي من الاتحاد الأوروبي على المقترحات الروسية، سيؤدي إلى انهيار المحادثات".

وأشار إلى أن "بلاده تؤيد الدبلوماسية لتخفيف التوترات بشأن أوكرانيا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تطالب روسيا بتحرك عملي لتخفيف توترات الأزمة الأوكرانية
سبق

طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم "الخميس"، روسيا بتحرك عملي وسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا لتخفيف توترات.

وقالت "تروس" في مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف: "على روسيا نقل قواتها المتواجدة على الحدود الأوكرانية، في حال كانت موسكو جادة بشأن رغبتها في اتخاذ المسار الدبلوماسي لحل الأزمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن "عواقب وخيمة في انتظار روسيا إذا لم تختر المسار الدبلوماسي".

من جهته ذكر وزير الخارجية الروسي أن "بلاده ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا.

واعتبر أن "الرد الجماعي من الاتحاد الأوروبي على المقترحات الروسية، سيؤدي إلى انهيار المحادثات".

وأشار إلى أن "بلاده تؤيد الدبلوماسية لتخفيف التوترات بشأن أوكرانيا".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:20 PM

بريطانيا تطالب روسيا بتحرك عملي لتخفيف توترات الأزمة الأوكرانية

"تروس" هددت موسكو بعواقب وخيمة إذا لم تختر الدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم "الخميس"، روسيا بتحرك عملي وسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا لتخفيف توترات.

وقالت "تروس" في مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف: "على روسيا نقل قواتها المتواجدة على الحدود الأوكرانية، في حال كانت موسكو جادة بشأن رغبتها في اتخاذ المسار الدبلوماسي لحل الأزمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن "عواقب وخيمة في انتظار روسيا إذا لم تختر المسار الدبلوماسي".

من جهته ذكر وزير الخارجية الروسي أن "بلاده ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا.

واعتبر أن "الرد الجماعي من الاتحاد الأوروبي على المقترحات الروسية، سيؤدي إلى انهيار المحادثات".

وأشار إلى أن "بلاده تؤيد الدبلوماسية لتخفيف التوترات بشأن أوكرانيا".

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