"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

المجلس طالَبَ بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني. على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/ 5/ 1422هـ.

من جهة أخرى دعا المجلس، الهيئةَ العامة للتجارة الخارجية، لتنمية قدرات أعضاء فِرَق التفاوض التجارية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المملكة، وتعزيز مركزها التفاوضي في المداولات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الدولية.

كما طالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية مع العمل على تطويرها بشكل مستمر؛ بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة.

وطالَبَ المجلس وزارة التجارة، بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها.