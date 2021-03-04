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أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة

أمريكا سجلت 2350 حالة وفاة و66879 إصابة خلال 24 ساعة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن 80 مليونًا و540474 شخصًا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح أمس الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28890 جرعة.

وأوضحت أن حصيلة اللقاحات تخصّ كلًّا من شركتي "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبحسب الإحصاء؛ فإن المراكز منحت 78.631.601 جرعة من اللقاحات، ووزعت 102.353.940 جرعة.

وقالت المراكز: إن 52.855.579 شخصًا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات؛ بينما حصل 26.957.804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول يوم الأربعاء.

وأوضحت أنه جرى منح ما يصل إجمالًا إلى 7.218.655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل؛ وفق "روسيا اليوم".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا؛ سجلت الولايات المتحدة 2350 حالة وفاة و66879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا يبلغ 29.456.377، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 531652.

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أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة
سبق

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن 80 مليونًا و540474 شخصًا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح أمس الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28890 جرعة.

وأوضحت أن حصيلة اللقاحات تخصّ كلًّا من شركتي "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبحسب الإحصاء؛ فإن المراكز منحت 78.631.601 جرعة من اللقاحات، ووزعت 102.353.940 جرعة.

وقالت المراكز: إن 52.855.579 شخصًا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات؛ بينما حصل 26.957.804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول يوم الأربعاء.

وأوضحت أنه جرى منح ما يصل إجمالًا إلى 7.218.655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل؛ وفق "روسيا اليوم".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا؛ سجلت الولايات المتحدة 2350 حالة وفاة و66879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا يبلغ 29.456.377، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 531652.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:05 AM

أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة

أمريكا سجلت 2350 حالة وفاة و66879 إصابة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن 80 مليونًا و540474 شخصًا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى صباح أمس الأربعاء، ووزعت 107 ملايين و28890 جرعة.

وأوضحت أن حصيلة اللقاحات تخصّ كلًّا من شركتي "مودرنا" و"فايزر/بيونتيك" حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبحسب الإحصاء؛ فإن المراكز منحت 78.631.601 جرعة من اللقاحات، ووزعت 102.353.940 جرعة.

وقالت المراكز: إن 52.855.579 شخصًا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات؛ بينما حصل 26.957.804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول يوم الأربعاء.

وأوضحت أنه جرى منح ما يصل إجمالًا إلى 7.218.655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل؛ وفق "روسيا اليوم".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا؛ سجلت الولايات المتحدة 2350 حالة وفاة و66879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا يبلغ 29.456.377، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 531652.

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