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تعليم صبيا يستضيف اللقاء الدوري لمديري الحد الجنوبي

بحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية

استضاف تعليم صبيا، الأربعاء، اللقاء الدوري لمديري التعليم في الحد الجنوبي، بمكتب تعليم الداير، برعاية محافظ الداير نايف بن لبدة.

جاء ذلك بحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي؛ الدكتور أحمد قرَّان الغامدي.

وتضمن اللقاء ورشة اشتملت على عدد من أوراق العمل، والمداخلات من القيادات التربوية والتعليمية، وعدد من الورش المركزة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، حرص وزارة التعليم على دعم إداراتها في الحد الجنوبي، الذي سجل طلابه وطالباته وكوادره التعليمية؛ قصص كفاح ونجاح في العديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج.

وقال "الحازمي" خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل "الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الحد الجنوبي": إن العمل في الشريط الحدودي يعد عملًا متكاملًا بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وعبر عن أمله الاستفادة من هذا اللقاء في الخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تساهم في تجويد وتطوير العمل في الحد الجنوبي، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو مدارس الحد الجنوبي، في سبيل استمرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات.

يذكر أن اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي، يُنظَّم بشكل دوري في إدارات التعليم بالحد، وتشارك فيه إدارات التعليم بجازان، ونجران، وصبيا، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبمشاركة مكاتب التعليم في الحد الجنوبي، وتشمل مكاتب "الداير، والعارضة، وصامطة، وأحد المسارحة، والجربة، والفرشة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم صبيا يستضيف اللقاء الدوري لمديري الحد الجنوبي
سبق

استضاف تعليم صبيا، الأربعاء، اللقاء الدوري لمديري التعليم في الحد الجنوبي، بمكتب تعليم الداير، برعاية محافظ الداير نايف بن لبدة.

جاء ذلك بحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي؛ الدكتور أحمد قرَّان الغامدي.

وتضمن اللقاء ورشة اشتملت على عدد من أوراق العمل، والمداخلات من القيادات التربوية والتعليمية، وعدد من الورش المركزة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، حرص وزارة التعليم على دعم إداراتها في الحد الجنوبي، الذي سجل طلابه وطالباته وكوادره التعليمية؛ قصص كفاح ونجاح في العديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج.

وقال "الحازمي" خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل "الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الحد الجنوبي": إن العمل في الشريط الحدودي يعد عملًا متكاملًا بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وعبر عن أمله الاستفادة من هذا اللقاء في الخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تساهم في تجويد وتطوير العمل في الحد الجنوبي، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو مدارس الحد الجنوبي، في سبيل استمرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات.

يذكر أن اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي، يُنظَّم بشكل دوري في إدارات التعليم بالحد، وتشارك فيه إدارات التعليم بجازان، ونجران، وصبيا، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبمشاركة مكاتب التعليم في الحد الجنوبي، وتشمل مكاتب "الداير، والعارضة، وصامطة، وأحد المسارحة، والجربة، والفرشة".

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
05:56 PM

تعليم صبيا يستضيف اللقاء الدوري لمديري الحد الجنوبي

بحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استضاف تعليم صبيا، الأربعاء، اللقاء الدوري لمديري التعليم في الحد الجنوبي، بمكتب تعليم الداير، برعاية محافظ الداير نايف بن لبدة.

جاء ذلك بحضور مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي؛ الدكتور أحمد قرَّان الغامدي.

وتضمن اللقاء ورشة اشتملت على عدد من أوراق العمل، والمداخلات من القيادات التربوية والتعليمية، وعدد من الورش المركزة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، حرص وزارة التعليم على دعم إداراتها في الحد الجنوبي، الذي سجل طلابه وطالباته وكوادره التعليمية؛ قصص كفاح ونجاح في العديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج.

وقال "الحازمي" خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل "الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الحد الجنوبي": إن العمل في الشريط الحدودي يعد عملًا متكاملًا بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وعبر عن أمله الاستفادة من هذا اللقاء في الخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تساهم في تجويد وتطوير العمل في الحد الجنوبي، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو مدارس الحد الجنوبي، في سبيل استمرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات.

يذكر أن اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي، يُنظَّم بشكل دوري في إدارات التعليم بالحد، وتشارك فيه إدارات التعليم بجازان، ونجران، وصبيا، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبمشاركة مكاتب التعليم في الحد الجنوبي، وتشمل مكاتب "الداير، والعارضة، وصامطة، وأحد المسارحة، والجربة، والفرشة".

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