وزير الدفاع اللبناني: الوضع خطير والأجواء تعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية

قال: الجيش لن يقبل بارتكاب أي أعمال عنف

وصف وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم (الخميس)، وضع لبنان بـ"الخطير للغاية".

ونسبت "رويترز" إلى "بو صعب" الحليف السياسي للرئيس ميشال عون قوله: "إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1975".

وذكر الوزير أن اللوم لا يقع على عاتق الحركة الديمقراطية التابعة للمحتجين، وأن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية.

وحذر "بو صعب" في الوقت نفسه من أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.