يتلقى النقيب ثامر بن سالم الذيابي، من منسوبي شرطة جدة، تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء والأقارب، بمناسبة صدور قرار ترقيته من رتبة ملازم أول إلى "نقيب".
"الذيابي" إلى رتبة نقيب بشرطة جدة
يتلقى النقيب ثامر بن سالم الذيابي، من منسوبي شرطة جدة، تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء والأقارب، بمناسبة صدور قرار ترقيته من رتبة ملازم أول إلى "نقيب".
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"الذيابي" إلى رتبة نقيب بشرطة جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-08
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
06:13 PM
"الذيابي" إلى رتبة نقيب بشرطة جدة
يتلقى النقيب ثامر بن سالم الذيابي، من منسوبي شرطة جدة، تهاني وتبريكات الزملاء والأصدقاء والأقارب، بمناسبة صدور قرار ترقيته من رتبة ملازم أول إلى "نقيب".
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