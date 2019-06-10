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"المالكي": السفينة الإيرانية "سافيز" تشكّل تهديداً  للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بمؤتمر صحفي

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب.
وقال "المالكي" نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وتابع قائلاً: أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة من السفينة الإيرانية "سافيز"، وأنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب وقال، أقمنا جسرًا جويًا لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وأنه تم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

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"المالكي": السفينة الإيرانية "سافيز" تشكّل تهديداً  للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب
سبق

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب.
وقال "المالكي" نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وتابع قائلاً: أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة من السفينة الإيرانية "سافيز"، وأنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب وقال، أقمنا جسرًا جويًا لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وأنه تم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:41 PM

"المالكي": السفينة الإيرانية "سافيز" تشكّل تهديداً  للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بمؤتمر صحفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب.
وقال "المالكي" نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وتابع قائلاً: أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة من السفينة الإيرانية "سافيز"، وأنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب وقال، أقمنا جسرًا جويًا لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وأنه تم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.

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