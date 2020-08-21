النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف .. "بنك التنمية" ينظم لقاءً تعريفياً حول آليات دعم المشاريع الناشئة

بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني .. لدعم العمل الحر وشباب الأعمال

أقام بنك التنمية الاجتماعية بالجوف، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، اللقاء التعريفي لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل لدعم مشاريعهم الناشئة.

افتتح اللقاء مدير معهد ريادة حسن الغنام؛ موضحاً أهمية العمل الحر والإجراءات الأولية للحصول على الدعم، ثم تحدث مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد فهد الشمري؛ مبيناً الاشتراطات والخطوات للحصول على التمويل وآلية صرف الدفعات.

وتمّت دعوة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعريف بما يقدمونه من خدمات لدعم ريادة الأعمال بالمنطقة، حيث حضر ممثلاً عن أمانة المنطقة الدكتور صالح الخيال؛ في حين مثّل صندوق الموارد البشرية مدير الفرع بالمنطقة بسام الدرعان؛ وممثلاً عن فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد الرويلي؛ وقدم المتحدثون شرحاً وافياً عن الخدمات والدعم الذي تقوم به تلك الجهات لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف .. "بنك التنمية" ينظم لقاءً تعريفياً حول آليات دعم المشاريع الناشئة
سبق

أقام بنك التنمية الاجتماعية بالجوف، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، اللقاء التعريفي لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل لدعم مشاريعهم الناشئة.

افتتح اللقاء مدير معهد ريادة حسن الغنام؛ موضحاً أهمية العمل الحر والإجراءات الأولية للحصول على الدعم، ثم تحدث مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد فهد الشمري؛ مبيناً الاشتراطات والخطوات للحصول على التمويل وآلية صرف الدفعات.

وتمّت دعوة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعريف بما يقدمونه من خدمات لدعم ريادة الأعمال بالمنطقة، حيث حضر ممثلاً عن أمانة المنطقة الدكتور صالح الخيال؛ في حين مثّل صندوق الموارد البشرية مدير الفرع بالمنطقة بسام الدرعان؛ وممثلاً عن فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد الرويلي؛ وقدم المتحدثون شرحاً وافياً عن الخدمات والدعم الذي تقوم به تلك الجهات لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
12:12 PM

الجوف .. "بنك التنمية" ينظم لقاءً تعريفياً حول آليات دعم المشاريع الناشئة

بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني .. لدعم العمل الحر وشباب الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
275

أقام بنك التنمية الاجتماعية بالجوف، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، اللقاء التعريفي لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل لدعم مشاريعهم الناشئة.

افتتح اللقاء مدير معهد ريادة حسن الغنام؛ موضحاً أهمية العمل الحر والإجراءات الأولية للحصول على الدعم، ثم تحدث مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد فهد الشمري؛ مبيناً الاشتراطات والخطوات للحصول على التمويل وآلية صرف الدفعات.

وتمّت دعوة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعريف بما يقدمونه من خدمات لدعم ريادة الأعمال بالمنطقة، حيث حضر ممثلاً عن أمانة المنطقة الدكتور صالح الخيال؛ في حين مثّل صندوق الموارد البشرية مدير الفرع بالمنطقة بسام الدرعان؛ وممثلاً عن فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد الرويلي؛ وقدم المتحدثون شرحاً وافياً عن الخدمات والدعم الذي تقوم به تلك الجهات لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,185
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,991
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,139

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة