"الجوازات" توضح كيفية السفر للحالات الإنسانية والاستثنائية.. وخطوات التسجيل

أشارت إلى أنه عبر برقية للجهات الحكومية مع إرفاق المبررات

قالت المديرية العامة للجوازات: إن السفر للحالات الإنسانية والاستثنائية مسموح به بشروط.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" على أحد المغردين، طرح سؤالاً، عن كيفية السفر إلى خارج المملكة للحالات الإنسانية والاستثنائية، وما إذا كان هناك رابط للتسجيل.

وأوضحت "الجوازات" أن السفر للحالات الإنسانية والاستثنائية يكون عبر توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة، على الرقم (969) تتضمن الطلب بشكل واضح، مع إرفاق المبررات.