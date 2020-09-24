أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر. وأشار القرار بحسب وكالة الأنباء البحرينية إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها 20 دينارا يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين ويثبت ذلك في محضر المخالفة ويسلم المخالف إيصالا يفيد سداد المبلغ. موضحا أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة. وبحسب القرار فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.

البحرين.. إلزام مرتادي الأماكن العامة بالكمامات وغرامة 20 ديناراً تنتظر المخالف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-24 أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر.



وأشار القرار بحسب وكالة الأنباء البحرينية إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها 20 دينارا يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين ويثبت ذلك في محضر المخالفة ويسلم المخالف إيصالا يفيد سداد المبلغ. موضحا أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.



وبحسب القرار فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 12:10 PM

البحرين.. إلزام مرتادي الأماكن العامة بالكمامات وغرامة 20 ديناراً تنتظر المخالف يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين ويثبت في محضر





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أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر.



وأشار القرار بحسب وكالة الأنباء البحرينية إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها 20 دينارا يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين ويثبت ذلك في محضر المخالفة ويسلم المخالف إيصالا يفيد سداد المبلغ. موضحا أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.



وبحسب القرار فإنه ومن دون الإخلال بسلطة الضبط القضائي المخولة لموظفي الجهات الأخرى يكون لضباط وأفراد قوات الأمن العام ضبط مخالفة أي من أحكام القرارات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنع انتشار فيروس كورونا.