النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور "الفيصل"..  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن

لفتح آفاق للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثرية لضيوف الرحمن

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يُقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عددٍ من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع على تحقيقها.

وأوضح أنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, مقدمًا الشكر لمعالي وزير الحج والعمرة على التعاون المشترك للإسهام في تحقيق الهدف المنشود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بحضور "الفيصل"..  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن
سبق

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يُقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عددٍ من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع على تحقيقها.

وأوضح أنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, مقدمًا الشكر لمعالي وزير الحج والعمرة على التعاون المشترك للإسهام في تحقيق الهدف المنشود.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:02 PM

بحضور "الفيصل"..  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن

لفتح آفاق للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثرية لضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
4
2,411

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يُقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عددٍ من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع على تحقيقها.

وأوضح أنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, مقدمًا الشكر لمعالي وزير الحج والعمرة على التعاون المشترك للإسهام في تحقيق الهدف المنشود.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,136
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,097
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,365

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة