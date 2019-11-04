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وزير الصحة اليمني يشكر المملكة على المعونات الطبية الجديدة لبلاده

34 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات إضافة إلى 16 سيارة إسعاف

أعرب وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عن سعادته بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ 34 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 16 سيارة إسعاف تستهدف العديد من المحافظات في الجمهورية اليمنية.

وأكد أن عددًا من الدفعات وصلت أمس إلى محافظات حضرموت والمهرة وصعدة، ومن المقرر وصول دفعات أخرى إلى محافظة عدن والساحل الغربي، مضيفًا أن هذه المعونات قدّمت بكميات كبيرة؛ نظرًا لزيادة الاحتياج في عموم المحافظات بعد أن شهدت العديد من التوترات.

وقدم وزير الصحة اليمني شكره الجزيل للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لمده يد العون لأبناء الشعب اليمني كافة.

وقال: المركز هو الداعم الرئيس لنا والوحيد الذي ينسق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، وهذه المنحة ستسهم بشكل كبير بتلبية الاحتياجات في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

وزير الصحة اليمني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة اليمني يشكر المملكة على المعونات الطبية الجديدة لبلاده
سبق

أعرب وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عن سعادته بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ 34 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 16 سيارة إسعاف تستهدف العديد من المحافظات في الجمهورية اليمنية.

وأكد أن عددًا من الدفعات وصلت أمس إلى محافظات حضرموت والمهرة وصعدة، ومن المقرر وصول دفعات أخرى إلى محافظة عدن والساحل الغربي، مضيفًا أن هذه المعونات قدّمت بكميات كبيرة؛ نظرًا لزيادة الاحتياج في عموم المحافظات بعد أن شهدت العديد من التوترات.

وقدم وزير الصحة اليمني شكره الجزيل للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لمده يد العون لأبناء الشعب اليمني كافة.

وقال: المركز هو الداعم الرئيس لنا والوحيد الذي ينسق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، وهذه المنحة ستسهم بشكل كبير بتلبية الاحتياجات في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
04:50 PM

وزير الصحة اليمني يشكر المملكة على المعونات الطبية الجديدة لبلاده

34 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات إضافة إلى 16 سيارة إسعاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم عن سعادته بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ 34 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى 16 سيارة إسعاف تستهدف العديد من المحافظات في الجمهورية اليمنية.

وأكد أن عددًا من الدفعات وصلت أمس إلى محافظات حضرموت والمهرة وصعدة، ومن المقرر وصول دفعات أخرى إلى محافظة عدن والساحل الغربي، مضيفًا أن هذه المعونات قدّمت بكميات كبيرة؛ نظرًا لزيادة الاحتياج في عموم المحافظات بعد أن شهدت العديد من التوترات.

وقدم وزير الصحة اليمني شكره الجزيل للمملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لمده يد العون لأبناء الشعب اليمني كافة.

وقال: المركز هو الداعم الرئيس لنا والوحيد الذي ينسق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، وهذه المنحة ستسهم بشكل كبير بتلبية الاحتياجات في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات التي تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

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