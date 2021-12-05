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"الدفاع المدني" يشارك التنمية الاجتماعية الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي

لدعم بيئة محفزة لنشر ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاحتفاء بيوم التطوّع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن)، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إلى أن رؤية المملكة (2030) جاءت لتعزّز وتنظّم هذا المجال، من خلال الهدف الإستراتيجي المتمثل في (تشجيع العمل التطوعي).

وأكّد العمرو، حرص المديرية العامة للدفاع المدني على استثمار خبرتها الطويلة مع الجهات الأخرى في تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي، حيث نصّ الهدف الإستراتيجي الثامن للمديرية العامة للدفاع المدني على "تمكين المواطنين من التطوّع في أعمال الدفاع المدني"، ووضع له العديد من المبادرات والمؤشرات، التي نطمح -بإذن الله- أن تسهم في تحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المديرية العامة للدفاع المدني.

وأبان أن من أبرز الممكنات للعمل التطوعي التي تحرص المديرية العامة للدفاع المدني على توفيرها، إيجاد بيئة محفزة وآمنة تساعد أفراد المجتمع على تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة مجتمعهم، وتعمل على التقييم المستمر لاحتياجها من المتطوعين ثم تمكينهم واستيعابهم كداعم رئيس في مساندة رجال الدفاع المدني، بإطلاق عديد من المبادرات والفعاليات وعقد ورش عمل ومحاضرات توعوية، لتحقيق ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يشارك التنمية الاجتماعية الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي
سبق

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاحتفاء بيوم التطوّع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن)، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إلى أن رؤية المملكة (2030) جاءت لتعزّز وتنظّم هذا المجال، من خلال الهدف الإستراتيجي المتمثل في (تشجيع العمل التطوعي).

وأكّد العمرو، حرص المديرية العامة للدفاع المدني على استثمار خبرتها الطويلة مع الجهات الأخرى في تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي، حيث نصّ الهدف الإستراتيجي الثامن للمديرية العامة للدفاع المدني على "تمكين المواطنين من التطوّع في أعمال الدفاع المدني"، ووضع له العديد من المبادرات والمؤشرات، التي نطمح -بإذن الله- أن تسهم في تحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المديرية العامة للدفاع المدني.

وأبان أن من أبرز الممكنات للعمل التطوعي التي تحرص المديرية العامة للدفاع المدني على توفيرها، إيجاد بيئة محفزة وآمنة تساعد أفراد المجتمع على تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة مجتمعهم، وتعمل على التقييم المستمر لاحتياجها من المتطوعين ثم تمكينهم واستيعابهم كداعم رئيس في مساندة رجال الدفاع المدني، بإطلاق عديد من المبادرات والفعاليات وعقد ورش عمل ومحاضرات توعوية، لتحقيق ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:54 PM

"الدفاع المدني" يشارك التنمية الاجتماعية الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي

لدعم بيئة محفزة لنشر ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك المديرية العامة للدفاع المدني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاحتفاء بيوم التطوّع السعودي والعالمي تحت شعار (عطاء وطن)، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وأشار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إلى أن رؤية المملكة (2030) جاءت لتعزّز وتنظّم هذا المجال، من خلال الهدف الإستراتيجي المتمثل في (تشجيع العمل التطوعي).

وأكّد العمرو، حرص المديرية العامة للدفاع المدني على استثمار خبرتها الطويلة مع الجهات الأخرى في تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي، حيث نصّ الهدف الإستراتيجي الثامن للمديرية العامة للدفاع المدني على "تمكين المواطنين من التطوّع في أعمال الدفاع المدني"، ووضع له العديد من المبادرات والمؤشرات، التي نطمح -بإذن الله- أن تسهم في تحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المديرية العامة للدفاع المدني.

وأبان أن من أبرز الممكنات للعمل التطوعي التي تحرص المديرية العامة للدفاع المدني على توفيرها، إيجاد بيئة محفزة وآمنة تساعد أفراد المجتمع على تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة مجتمعهم، وتعمل على التقييم المستمر لاحتياجها من المتطوعين ثم تمكينهم واستيعابهم كداعم رئيس في مساندة رجال الدفاع المدني، بإطلاق عديد من المبادرات والفعاليات وعقد ورش عمل ومحاضرات توعوية، لتحقيق ونشر ثقافة العمل التطوعي بينهم.

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