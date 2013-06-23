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ربع الأردنيين يعانون من البطالة بسبب "كورونا"

المعدل ارتفع بنسبة 25% في الربع الأول من العام

أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25 بالمئة؛ بسبب جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على أغلب قطاعات العمل.

وأفادت دائرة الإحصاءات العامة في بيان نقلته "فرانس 24"، بأن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 في المئة بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي.

وبينت أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2 بالمئة مقابل 28,5 بالمئة للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

وأضافت أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27,8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

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ربع الأردنيين يعانون من البطالة بسبب "كورونا"
سبق

أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25 بالمئة؛ بسبب جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على أغلب قطاعات العمل.

وأفادت دائرة الإحصاءات العامة في بيان نقلته "فرانس 24"، بأن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 في المئة بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي.

وبينت أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2 بالمئة مقابل 28,5 بالمئة للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

وأضافت أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27,8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:51 PM

ربع الأردنيين يعانون من البطالة بسبب "كورونا"

المعدل ارتفع بنسبة 25% في الربع الأول من العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25 بالمئة؛ بسبب جائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على أغلب قطاعات العمل.

وأفادت دائرة الإحصاءات العامة في بيان نقلته "فرانس 24"، بأن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 في المئة بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي.

وبينت أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24,2 بالمئة مقابل 28,5 بالمئة للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

وأضافت أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27,8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

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