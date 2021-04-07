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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

استعرضا قرار "الوزراء" بالموافقة على اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لها بالرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالعاصمة الرياض، وذلك لأهمية المملكة ودورها الفاعل في دفع التنمية السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية عالمية تضم مناطق تاريخية وثقافية عريقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالعاصمة الرياض، وذلك لأهمية المملكة ودورها الفاعل في دفع التنمية السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية عالمية تضم مناطق تاريخية وثقافية عريقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
10:48 PM

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

استعرضا قرار "الوزراء" بالموافقة على اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لها بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالعاصمة الرياض، وذلك لأهمية المملكة ودورها الفاعل في دفع التنمية السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية عالمية تضم مناطق تاريخية وثقافية عريقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

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