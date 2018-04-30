النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دورة في مهارات الادخار الشخصي بمحافظة بدر الجنوب

تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم

أقام بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران اليوم برنامجًا في الوعي المالي بعنوان "مهارات الادخار الشخصي"، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجنوب.


وتحدث المدرب معيض بن مسفر آل عمر فيها عن الجوانب المهمة في عالم الادخار وموازنة الدخل والمصروفات، حيث تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم واستعدادهم لتغيير سلوكهم المالي.


من جانب آخر تحدث عضو لجنة التنمية الاجتماعية محيريق بن سالم آل فهاد قائلاً إن اللجنة حرصت على استقطاب الدورات المهمة والمفيدة لأبناء المحافظة من ضمن أنشطتها المختلفة.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
دورة في مهارات الادخار الشخصي بمحافظة بدر الجنوب
سبق

أقام بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران اليوم برنامجًا في الوعي المالي بعنوان "مهارات الادخار الشخصي"، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجنوب.


وتحدث المدرب معيض بن مسفر آل عمر فيها عن الجوانب المهمة في عالم الادخار وموازنة الدخل والمصروفات، حيث تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم واستعدادهم لتغيير سلوكهم المالي.


من جانب آخر تحدث عضو لجنة التنمية الاجتماعية محيريق بن سالم آل فهاد قائلاً إن اللجنة حرصت على استقطاب الدورات المهمة والمفيدة لأبناء المحافظة من ضمن أنشطتها المختلفة.


30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:14 PM

دورة في مهارات الادخار الشخصي بمحافظة بدر الجنوب

تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
130

أقام بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران اليوم برنامجًا في الوعي المالي بعنوان "مهارات الادخار الشخصي"، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجنوب.


وتحدث المدرب معيض بن مسفر آل عمر فيها عن الجوانب المهمة في عالم الادخار وموازنة الدخل والمصروفات، حيث تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم واستعدادهم لتغيير سلوكهم المالي.


من جانب آخر تحدث عضو لجنة التنمية الاجتماعية محيريق بن سالم آل فهاد قائلاً إن اللجنة حرصت على استقطاب الدورات المهمة والمفيدة لأبناء المحافظة من ضمن أنشطتها المختلفة.


شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,988
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة