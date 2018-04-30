دورة في مهارات الادخار الشخصي بمحافظة بدر الجنوب

تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم

أقام بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران اليوم برنامجًا في الوعي المالي بعنوان "مهارات الادخار الشخصي"، وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجنوب.



وتحدث المدرب معيض بن مسفر آل عمر فيها عن الجوانب المهمة في عالم الادخار وموازنة الدخل والمصروفات، حيث تفاعل المشاركون وأبدوا حماسهم واستعدادهم لتغيير سلوكهم المالي.



من جانب آخر تحدث عضو لجنة التنمية الاجتماعية محيريق بن سالم آل فهاد قائلاً إن اللجنة حرصت على استقطاب الدورات المهمة والمفيدة لأبناء المحافظة من ضمن أنشطتها المختلفة.



