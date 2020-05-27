"الأرصاد" تنبِّه مكة وحائل والشمالية: أمطار ورياح وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى فَجْر الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها ستشهد أمطارًا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والطائف والمويه وتربة ورنية ونيسان، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة حائل أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فَجْر الخميس.

ونبَّهت الهيئة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فَجْر الخميس.