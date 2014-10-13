النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفة

مقتل 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا و4 من قوات سوريا الديمقراطية

تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.

وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.

وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.

وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

المرصد السوري قوات قسد سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفة
سبق

تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.

وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.

وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.

وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:42 AM

"المرصد السوري": "قسد" تستعيد السيطرة على رأس العين بعد اشتباكات عنيفة

مقتل 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا و4 من قوات سوريا الديمقراطية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن "قسد" استعادت السيطرة على تلك المناطق، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين، بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

وبحسب "الحرة"؛ وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 17 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا خلال الهجوم المعاكس لـ"قسد" في رأس العين، كما قُتل أربعة عناصر من "قسد" في الاشتباكات ذاتها.

وأضاف المرصد أن قوات من التحالف الدولي تنتشر في مدينة القامشلي ومدينة عين العرب (كوباني).

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية؛ فإن عدد عناصر "قسد" الذين قُتلوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، ارتفع إلى 85.

وارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، بينهم 13 من خلايا أنقرة ممن قُتلوا خلال قصف واشتباكات مع "قسد"؛ فيما قُتل 8 جنود أتراك خلال الاشتباكات والاستهدافات، وقد اعترفت تركيا بمقتل 5 منهم.

وأشار مصدر إلى وجود معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية- السورية، وعدد الذين قُتلوا مرشح للارتفاع؛ لوجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,995
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,733
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,833
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,533

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة