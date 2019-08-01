الهلال يجدد عقد سالم الدوسري حتى 2022

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تمديد عقد الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول لثلاثة أعوام مقبلة حتى عام 2022م.

وكان الدوسري قد وقع على عقده السابق مع الهلال لمدة عامين في عهد الإدارة السابقة برئاسة الأمير نواف بن سعد، تخللته إعارة قصيرة إلى نادي فياريال الإسباني خاض من خلالها تجربة احترافية قصيرة قبل أن يعود إلى الهلال ويمدد عقده مرة أخرى لمدة عام.

وكان ابن الـ27 عامًا انضم إلى فريق الهلال موسم 2011 وحقق برفقته العديد من البطولات.

ويأتي تجديد عقد اللاعب بناء على رغبة إدارة النادي لتجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء قبل دخولهم الفترة الحرة التي تتيح لهم الانتقال إلى أي فريق دون العودة للإدارة الهلالية.