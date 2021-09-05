كورونا في مصر.. ارتفاع مستمر في الإصابات والضحايا

تسجيل 331 إصابة و10 وفيات جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيلها 331 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد؛ في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجّلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 331 حالة، مقارنة بـ 318 الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 289684.

وذكر مجاهد؛ أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 11 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد، إلى مستوى 16776 شخصاً.

كما أفاد مجاهد بخروج 439 شخصاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 241415 شخصاً.

وتشهد مصر خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في الإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب "الموجة الرابعة" من الجائحة.