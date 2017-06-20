وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وفاة خطاط المصحف الشريف "شائعة".. ومصادر: صحة الشيخ جيدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-19 أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 10:36 PM

وفاة خطاط المصحف الشريف "شائعة".. ومصادر: صحة الشيخ جيدة مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مساء اليوم معلومات كاذبة عن وفاته





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أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.