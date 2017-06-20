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وفاة خطاط المصحف الشريف "شائعة".. ومصادر: صحة الشيخ جيدة

مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مساء اليوم معلومات كاذبة عن وفاته

أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

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وفاة خطاط المصحف الشريف "شائعة".. ومصادر: صحة الشيخ جيدة
سبق

أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:36 PM

وفاة خطاط المصحف الشريف "شائعة".. ومصادر: صحة الشيخ جيدة

مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مساء اليوم معلومات كاذبة عن وفاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
10
10,993

أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

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