قُتل تسعة عناصر من النظام السوري في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، اليوم (الأربعاء)، في هجمات شنّتها طائرات مسيرة تركية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن الطائرات المسيرة التركية نفذت ضربات على مواقع ونقاط النظام السوري في مدينة سراقب وريفها شرق إدلب. وأفاد بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها أمس. وأضاف أن الروس احتجّوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل الميليشيات الموالية للنظام السوري؛ إذ يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية أمس هم من جنسية إيرانية وتابعون لحزب الله اللبناني. وذكر المرصد أن فصائل المعارضة الموالية لأنقرة تشن هجومًا عنيفًا على محيط سراقب بإسناد تركي مكثف، بالتزامن مع انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من المدينة.

تركيا تقتل 9 من عناصر النظام السوري في ضربات بطائرات مسيرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-04 قُتل تسعة عناصر من النظام السوري في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، اليوم (الأربعاء)، في هجمات شنّتها طائرات مسيرة تركية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأوضح المرصد أن الطائرات المسيرة التركية نفذت ضربات على مواقع ونقاط النظام السوري في مدينة سراقب وريفها شرق إدلب.



وأفاد بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها أمس.



وأضاف أن الروس احتجّوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل الميليشيات الموالية للنظام السوري؛ إذ يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية أمس هم من جنسية إيرانية وتابعون لحزب الله اللبناني.



وذكر المرصد أن فصائل المعارضة الموالية لأنقرة تشن هجومًا عنيفًا على محيط سراقب بإسناد تركي مكثف، بالتزامن مع انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من المدينة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 05:17 PM

تركيا تقتل 9 من عناصر النظام السوري في ضربات بطائرات مسيرة انسحاب روسي من سراقب احتجاجًا على استهداف قوات أنقرة





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قُتل تسعة عناصر من النظام السوري في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، اليوم (الأربعاء)، في هجمات شنّتها طائرات مسيرة تركية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأوضح المرصد أن الطائرات المسيرة التركية نفذت ضربات على مواقع ونقاط النظام السوري في مدينة سراقب وريفها شرق إدلب.



وأفاد بأن الشرطة الروسية انسحبت من مدينة سراقب بعد أن كانت قد دخلت إليها أمس.



وأضاف أن الروس احتجّوا على استهداف القوات التركية في محيط سراقب من قبل الميليشيات الموالية للنظام السوري؛ إذ يرجح أن الذين استهدفوا القوات التركية أمس هم من جنسية إيرانية وتابعون لحزب الله اللبناني.



وذكر المرصد أن فصائل المعارضة الموالية لأنقرة تشن هجومًا عنيفًا على محيط سراقب بإسناد تركي مكثف، بالتزامن مع انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من المدينة.