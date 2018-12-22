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رئيسة جامعة نورة: "مركز سارة السديري" إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة

وفق رؤية 2030

رفعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، خالص شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بإنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكدت الدكتورة العيسى أن المركز يُعد إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة السعودية في التنمية وفق رؤية 2030، موضحة أن المركز يضم متحفًا يرصد مسيرة المرأة السعودية في التنمية، إضافة إلى مكتبة رقمية تُعنى بالنتاج العلمي والبحثي في مجال دراسات المرأة.

وأضافت أن المركز سيعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، وفق إستراتيجية تعزز من دوره في التفاعل مع قضايا المرأة السعودية في جميع المجالات، ومشاركتها في مسارات التنمية في ظل رؤية المملكة 2030، التي عززت من دعم وتمكين المرأة.

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رئيسة جامعة نورة: "مركز سارة السديري" إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة
سبق

رفعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، خالص شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بإنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكدت الدكتورة العيسى أن المركز يُعد إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة السعودية في التنمية وفق رؤية 2030، موضحة أن المركز يضم متحفًا يرصد مسيرة المرأة السعودية في التنمية، إضافة إلى مكتبة رقمية تُعنى بالنتاج العلمي والبحثي في مجال دراسات المرأة.

وأضافت أن المركز سيعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، وفق إستراتيجية تعزز من دوره في التفاعل مع قضايا المرأة السعودية في جميع المجالات، ومشاركتها في مسارات التنمية في ظل رؤية المملكة 2030، التي عززت من دعم وتمكين المرأة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:41 PM

رئيسة جامعة نورة: "مركز سارة السديري" إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة

وفق رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، خالص شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بإنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكدت الدكتورة العيسى أن المركز يُعد إحدى المبادرات المهمة لدعم وتمكين مشاركة المرأة السعودية في التنمية وفق رؤية 2030، موضحة أن المركز يضم متحفًا يرصد مسيرة المرأة السعودية في التنمية، إضافة إلى مكتبة رقمية تُعنى بالنتاج العلمي والبحثي في مجال دراسات المرأة.

وأضافت أن المركز سيعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، وفق إستراتيجية تعزز من دوره في التفاعل مع قضايا المرأة السعودية في جميع المجالات، ومشاركتها في مسارات التنمية في ظل رؤية المملكة 2030، التي عززت من دعم وتمكين المرأة.

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