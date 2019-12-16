مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8138.99 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.8 مليارات ريال لأكثر من 230 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 89.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8138.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متلايف إيه أي جي العربي، وبوان، والعربي، والعقارية، وينساب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: شاكر، وسابتكو، وبنيان ريت، وأنعام القابضة، وإكسا التعاونية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.82%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 60.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6826.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1619 صفقة.