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بعد نقلها للمستشفى.. وفاة السيدة الأخرى في حادث التصادم بالباحة

الحادث كان لشقيقتين أثناء قيادتهما المركبة في محافظة بلجرشي

تسبب الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم في الباحة بوفاة السيدة الأخرى والتي نقلت للمستشفى بعد إخراجها من موقع الحادث عن طريق فرق الدفاع المدني بالباحة .

وتفصيلًا: كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحادث كان لشقيقتين أثناء قيادتهما المركبة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 10:18صباح اليوم الموقع: محافظة بلجرشي تحديداً بمقمور.

وتابع : تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نقلها للمستشفى.. وفاة السيدة الأخرى في حادث التصادم بالباحة
سبق

تسبب الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم في الباحة بوفاة السيدة الأخرى والتي نقلت للمستشفى بعد إخراجها من موقع الحادث عن طريق فرق الدفاع المدني بالباحة .

وتفصيلًا: كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحادث كان لشقيقتين أثناء قيادتهما المركبة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 10:18صباح اليوم الموقع: محافظة بلجرشي تحديداً بمقمور.

وتابع : تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
08:41 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:14 AM

بعد نقلها للمستشفى.. وفاة السيدة الأخرى في حادث التصادم بالباحة

الحادث كان لشقيقتين أثناء قيادتهما المركبة في محافظة بلجرشي

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
13
18,147

تسبب الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم في الباحة بوفاة السيدة الأخرى والتي نقلت للمستشفى بعد إخراجها من موقع الحادث عن طريق فرق الدفاع المدني بالباحة .

وتفصيلًا: كشفت مصادر لـ"سبق" أن الحادث كان لشقيقتين أثناء قيادتهما المركبة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"سبق" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 10:18صباح اليوم الموقع: محافظة بلجرشي تحديداً بمقمور.

وتابع : تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .

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