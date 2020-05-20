"توكلنا" يُتيح ‏للأطفال أقل من 15 سنة الخروج دون تصريح عند الضرورة

شدّد على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق لتفادي تعرُّضهم للازدحام

أكّد تطبيق "توكلنا" أن الأطفال الأقل من 15 سنة بإمكانهم الخروج دون تصريح برفقة ذويهم في حالة الضرورة فقط؛ مشدداً على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

وأضاف التطبيق أن ‏كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعاً أو مكفولاً عمره 15 وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل‏ وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا".

وكان تطبيق "توكلنا" قد أطلق 9 خدمات جديدة تساعد المستفيدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل.

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.

وسيكون تصريح رياضة المشي داخل الحي لمدة ساعة واحدة يومياً، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن متاحين لمستخدمي التطبيق قريبا و7 خدمات أخرى ستكون أيضاً متاحة لمستفيدي التطبيق قريبا، وهي استخدام الأساور الذكية في العزل المنزلي من خلال الربط من العزل في المحاجر الصحية.

كما سيقوم التطبيق بعرض مخالفات منع التجوّل والاعتراض عليها ويتيح طلب سيارة الإسعاف، وكذلك الكشف الذاتي لمَن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة، وسيقوم أيضاً التطبيق بالإبلاغ عن حالات کسر التجوّل وتحذيرك من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا والمساعد الافتراضي وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة قريباً.