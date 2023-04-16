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الصين: الصحة العالمية لم تجد أي دليل على أن "كورونا" تم تصنيعه

المتحدث باسم الخارجية: الاتهامات الأمريكية لا تستحق عناء التفنيد

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس: إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليونيْ شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

وأدلى تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات؛ ردًّا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي.

وبحسب "رويترز" قال وزير خارجية الصين إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية، بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومي: إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة؛ مضيفًا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.

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الصين: الصحة العالمية لم تجد أي دليل على أن "كورونا" تم تصنيعه
سبق

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس: إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليونيْ شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

وأدلى تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات؛ ردًّا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي.

وبحسب "رويترز" قال وزير خارجية الصين إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية، بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومي: إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة؛ مضيفًا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:42 AM

الصين: الصحة العالمية لم تجد أي دليل على أن "كورونا" تم تصنيعه

المتحدث باسم الخارجية: الاتهامات الأمريكية لا تستحق عناء التفنيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس: إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليونيْ شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

وأدلى تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات؛ ردًّا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي.

وبحسب "رويترز" قال وزير خارجية الصين إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية، بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومي: إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة؛ مضيفًا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.

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