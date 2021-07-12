الدكتوراه لـ"الهنوف" من بريطانيا
حصلت الهنوف بنت عبدالرحمن الشاعر، على درجة الدكتوراه من جامعة بيدفورشير في المملكة المتحدة، عن رسالتها "قياس أثر ضغوط العمل والاحتراق النفسي على معلمات التعليم العام في اتخاذ قرار التقاعد المبكر".
وتلقى الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنته على درجة الدكتوراه، سائلاً الله -عز وجل- أن يبارك لها، وأن تكون عوناً لها لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
الدكتوراه لـ"الهنوف" من بريطانيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-12
حصلت الهنوف بنت عبدالرحمن الشاعر، على درجة الدكتوراه من جامعة بيدفورشير في المملكة المتحدة، عن رسالتها "قياس أثر ضغوط العمل والاحتراق النفسي على معلمات التعليم العام في اتخاذ قرار التقاعد المبكر".
وتلقى الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنته على درجة الدكتوراه، سائلاً الله -عز وجل- أن يبارك لها، وأن تكون عوناً لها لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:49 PM
الدكتوراه لـ"الهنوف" من بريطانيا
حصلت الهنوف بنت عبدالرحمن الشاعر، على درجة الدكتوراه من جامعة بيدفورشير في المملكة المتحدة، عن رسالتها "قياس أثر ضغوط العمل والاحتراق النفسي على معلمات التعليم العام في اتخاذ قرار التقاعد المبكر".
وتلقى الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنته على درجة الدكتوراه، سائلاً الله -عز وجل- أن يبارك لها، وأن تكون عوناً لها لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.