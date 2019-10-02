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#الإنذار_المبكر يبشر بيوم ماطر في 5 مناطق

متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح سطحية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ بالرؤية، وسيول بكل من العيص، والمدينة، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، تستمر من العاشرة صباحًا للعاشرة مساء.

وفي تنبيه متقدم، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق: (مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير) لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية تشمل في مكة كلًّا من: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وخليص، وميسان)، وفي الباحة تشمل: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة)؛ فيما تشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، من التاسعة صباحًا للتاسعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الإنذار_المبكر يبشر بيوم ماطر في 5 مناطق
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ بالرؤية، وسيول بكل من العيص، والمدينة، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، تستمر من العاشرة صباحًا للعاشرة مساء.

وفي تنبيه متقدم، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق: (مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير) لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية تشمل في مكة كلًّا من: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وخليص، وميسان)، وفي الباحة تشمل: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة)؛ فيما تشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، من التاسعة صباحًا للتاسعة مساء.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
09:48 AM

#الإنذار_المبكر يبشر بيوم ماطر في 5 مناطق

متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح سطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ بالرؤية، وسيول بكل من العيص، والمدينة، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، تستمر من العاشرة صباحًا للعاشرة مساء.

وفي تنبيه متقدم، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق: (مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير) لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية تشمل في مكة كلًّا من: (أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وخليص، وميسان)، وفي الباحة تشمل: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة)؛ فيما تشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، من التاسعة صباحًا للتاسعة مساء.

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