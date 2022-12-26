السياحة الشتوية في تهامة الباحة.. هنا يتجمع الباحثون عن الدفء

الأمطار الموسمية أضفت البهجة بالمتنزهات والمسطحات الخضراء

يستقبل القطاع التهامي في منطقة الباحة هذه الأيام أعداداً كبيرة من الزوار والمتنزهين الباحثين عن الدفء، في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها منطقة السراة بالباحة مع دخول فصل الشتاء.



ويحرص أهالي منطقة الباحة من الشباب والعائلات على قضاء أوقات ممتعة بالقطاع التهامي؛ جراء ما تتميز به من أجواء مميزة جذبت الكثيرين للاستمتاع بها في ظل هطول الأمطار الموسمية التي منحت البهجة للباحثين عن السياحة الشتوية، إلى جانب المتنزهات والحدائق التي جُهزت بكل الخدمات من مسطحات خضراء وملاهي أطفال ومظلات وجلسات عائلية، وملاعب رياضية للشباب.



ويجد الزوار بعد نزولهم من عقبة الملك فهد بالباحة الباعة الذين يعرضون منتجاتهم الموسمية مثل الموز والكادي والريحان إلى جانب القهوة العربية والشاي، ثم تتجه رحلتهم إلى اختيار أحد المواقع السياحية لقضاء وقت ممتع، فضلاً عما يتميز به القطاع التهامي من مطاعم شعبية منتشرة تشتهر بالأكلات الشعبية كالعصيدة والمرق والحنيذ والمندي والمظبي والشواء بمختلف أنواعه, إضافة إلى مطاعم المضغوط والكبسة والأكلات السريعة.



وتتنوع المواقع السياحية التي يقصدها الزوار؛ يأتي على رأسها قرية ذي عين الأثرية بالمخواة التي تتميز بحصونها الأثرية وعين الماء الجارية طوال العام ومزارعها ذات الأشجار والنباتات المتنوعة، وجبلا شدا الأسفل والأعلى اللذان يضمان كهوفاً ومزارع البن الشدوي وسد وادي الأحسبة، فضلاً عن وجود الحدائق العامة والمتنزهات المنتشرة في محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة.