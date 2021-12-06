النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يكسو 161 شركة.. صعود للأسهم السعودية يرافق ارتفاع النفط

فيما دعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق عقب نسبة الـ 3 %

صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".

وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.

ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الأخضر يكسو 161 شركة.. صعود للأسهم السعودية يرافق ارتفاع النفط
سبق

صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".

وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.

ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:04 AM

الأخضر يكسو 161 شركة.. صعود للأسهم السعودية يرافق ارتفاع النفط

فيما دعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق عقب نسبة الـ 3 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
478

صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".

وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.

ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,226
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,551
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة