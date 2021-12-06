الأخضر يكسو 161 شركة.. صعود للأسهم السعودية يرافق ارتفاع النفط

فيما دعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق عقب نسبة الـ 3 %

صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".

وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.

ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.