النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في "توكلنا"

"الداخلية": الحصول على الجرعة الثالثة شرط لمغادرة المواطنين للخارج وإلزام القادمين بالـPCR

زار بعضها مرة أو مرتين.. قصور صدام حسين الفخمة تتحول لركام وقواعد عسكرية

عددها يتجاوز 100 وبنيت في 7 محافظات

شيّد صدام حسين إبان فترة حكمه عشرات القصور والمجمعات الفخمة، حفرت أحرف اسمه الأولى على جدرانها، لكن معظمها بات اليوم ركاماً أو قواعد عسكرية، أما ما تغلب منها على امتحان الزمن فقد وجد حياة جديدة بعد حقبة الدكتاتور.

ويزيد عدد هذه القصور والمجمعات الرئاسية عن المئة، تضم مباني ضخمة في سبع محافظات، لكن غالبيتها في بغداد ومدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

إثر سقوط النظام السابق مع الغزو الأميركي العام 2003، نهبت غالبية هذه القصور قبل أن تحولها القوات الأجنبية إلى مقرات عسكرية، واليوم أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية، فيما ترك وأُهمل أو دمر ما تبقى منها خلال المعارك، التي مزقت البلاد.

وذكر رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن هناك الإمكانية لجعل القصور متاحف، على الأقل في بغداد، فمن الممكن إقامة متحف للسجاد أو متحف العائلة الحاكمة أو للفن الإسلامي.

وأضاف أن بعض القصور ضخمة جداً ويحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة.

من جانبهم، بين مسؤولون أن صدام حسين زار بعض هذه القصور مرة أو مرتين فقط، لكنها كانت تحظى بحماية مشددة من قوات أمنية خاصة ولم يشاهدها أنذاك سوى عمال شاركوا بتشييدها.

قصور صدام حسين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زار بعضها مرة أو مرتين.. قصور صدام حسين الفخمة تتحول لركام وقواعد عسكرية
سبق

شيّد صدام حسين إبان فترة حكمه عشرات القصور والمجمعات الفخمة، حفرت أحرف اسمه الأولى على جدرانها، لكن معظمها بات اليوم ركاماً أو قواعد عسكرية، أما ما تغلب منها على امتحان الزمن فقد وجد حياة جديدة بعد حقبة الدكتاتور.

ويزيد عدد هذه القصور والمجمعات الرئاسية عن المئة، تضم مباني ضخمة في سبع محافظات، لكن غالبيتها في بغداد ومدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

إثر سقوط النظام السابق مع الغزو الأميركي العام 2003، نهبت غالبية هذه القصور قبل أن تحولها القوات الأجنبية إلى مقرات عسكرية، واليوم أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية، فيما ترك وأُهمل أو دمر ما تبقى منها خلال المعارك، التي مزقت البلاد.

وذكر رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن هناك الإمكانية لجعل القصور متاحف، على الأقل في بغداد، فمن الممكن إقامة متحف للسجاد أو متحف العائلة الحاكمة أو للفن الإسلامي.

وأضاف أن بعض القصور ضخمة جداً ويحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة.

من جانبهم، بين مسؤولون أن صدام حسين زار بعض هذه القصور مرة أو مرتين فقط، لكنها كانت تحظى بحماية مشددة من قوات أمنية خاصة ولم يشاهدها أنذاك سوى عمال شاركوا بتشييدها.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:16 PM

زار بعضها مرة أو مرتين.. قصور صدام حسين الفخمة تتحول لركام وقواعد عسكرية

عددها يتجاوز 100 وبنيت في 7 محافظات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,385

شيّد صدام حسين إبان فترة حكمه عشرات القصور والمجمعات الفخمة، حفرت أحرف اسمه الأولى على جدرانها، لكن معظمها بات اليوم ركاماً أو قواعد عسكرية، أما ما تغلب منها على امتحان الزمن فقد وجد حياة جديدة بعد حقبة الدكتاتور.

ويزيد عدد هذه القصور والمجمعات الرئاسية عن المئة، تضم مباني ضخمة في سبع محافظات، لكن غالبيتها في بغداد ومدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

إثر سقوط النظام السابق مع الغزو الأميركي العام 2003، نهبت غالبية هذه القصور قبل أن تحولها القوات الأجنبية إلى مقرات عسكرية، واليوم أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية، فيما ترك وأُهمل أو دمر ما تبقى منها خلال المعارك، التي مزقت البلاد.

وذكر رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن هناك الإمكانية لجعل القصور متاحف، على الأقل في بغداد، فمن الممكن إقامة متحف للسجاد أو متحف العائلة الحاكمة أو للفن الإسلامي.

وأضاف أن بعض القصور ضخمة جداً ويحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة.

من جانبهم، بين مسؤولون أن صدام حسين زار بعض هذه القصور مرة أو مرتين فقط، لكنها كانت تحظى بحماية مشددة من قوات أمنية خاصة ولم يشاهدها أنذاك سوى عمال شاركوا بتشييدها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,170
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,900
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة