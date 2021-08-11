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إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح أدوات وميزات جديدة؛ بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزات والأدوات الجديدة على إنستجرام، سيمكنها مكافحة الكراهية بتقييد التعليقات على المنشورات الشائعة، لحماية المستخدمين من التحرشات العنصرية والمتحيزة جنسيا.

وستسمح ميزة الحدود الجديدة على إنستجرام، المتوفرة منذ اليوم، لجميع المستخدمين بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من المستخدمين، الذين إما لا يتابعونها أو بدأوا مؤخرًا في متابعتها.

كما سيصدر تطبيق إنستجرام تنبيها وتحذيرا، بوقف النشر وحظر الحساب، إذا قام الشخص بنشر محتوى مسيء، بدلا من الانتظار حتى تكرار المخالفة كما كان يحدث من قبل.

قال رئيس إنستجرام آدم موسيري في منشور رسمي: "يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا؛ فهم لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات، لكن تسمح لك الحدود بالاستماع إلى متابعيك القدامى، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك."

وطورت إنستجرام تلك الميزات والأدوات، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في المنتخب الإنجليزي، والتي حملت الكثير من التعليقات السلبية بسبب خروجهم من بطولة الأمم الأوروبية، وخسارتهم اللقب أمام إيطاليا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح أدوات وميزات جديدة؛ بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزات والأدوات الجديدة على إنستجرام، سيمكنها مكافحة الكراهية بتقييد التعليقات على المنشورات الشائعة، لحماية المستخدمين من التحرشات العنصرية والمتحيزة جنسيا.

وستسمح ميزة الحدود الجديدة على إنستجرام، المتوفرة منذ اليوم، لجميع المستخدمين بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من المستخدمين، الذين إما لا يتابعونها أو بدأوا مؤخرًا في متابعتها.

كما سيصدر تطبيق إنستجرام تنبيها وتحذيرا، بوقف النشر وحظر الحساب، إذا قام الشخص بنشر محتوى مسيء، بدلا من الانتظار حتى تكرار المخالفة كما كان يحدث من قبل.

قال رئيس إنستجرام آدم موسيري في منشور رسمي: "يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا؛ فهم لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات، لكن تسمح لك الحدود بالاستماع إلى متابعيك القدامى، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك."

وطورت إنستجرام تلك الميزات والأدوات، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في المنتخب الإنجليزي، والتي حملت الكثير من التعليقات السلبية بسبب خروجهم من بطولة الأمم الأوروبية، وخسارتهم اللقب أمام إيطاليا.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:30 PM

إنستجرام تطرح أداة جديدة بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قررت طرح أدوات وميزات جديدة؛ بسبب ما يتعرض له لاعبو كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزات والأدوات الجديدة على إنستجرام، سيمكنها مكافحة الكراهية بتقييد التعليقات على المنشورات الشائعة، لحماية المستخدمين من التحرشات العنصرية والمتحيزة جنسيا.

وستسمح ميزة الحدود الجديدة على إنستجرام، المتوفرة منذ اليوم، لجميع المستخدمين بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من المستخدمين، الذين إما لا يتابعونها أو بدأوا مؤخرًا في متابعتها.

كما سيصدر تطبيق إنستجرام تنبيها وتحذيرا، بوقف النشر وحظر الحساب، إذا قام الشخص بنشر محتوى مسيء، بدلا من الانتظار حتى تكرار المخالفة كما كان يحدث من قبل.

قال رئيس إنستجرام آدم موسيري في منشور رسمي: "يخبرنا منشئو المحتوى أيضًا أنهم لا يريدون إيقاف التعليقات والرسائل تمامًا؛ فهم لا يزالون يريدون الاستماع إلى مجتمعهم وبناء تلك العلاقات، لكن تسمح لك الحدود بالاستماع إلى متابعيك القدامى، مع تقييد الاتصال من الأشخاص الذين قد يأتون إلى حسابك فقط لاستهدافك."

وطورت إنستجرام تلك الميزات والأدوات، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبي كرة القدم في المنتخب الإنجليزي، والتي حملت الكثير من التعليقات السلبية بسبب خروجهم من بطولة الأمم الأوروبية، وخسارتهم اللقب أمام إيطاليا.

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