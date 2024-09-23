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عميد كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس: تحول ودعم استثنائي لقطاع التعليم

هنّأ القيادة بيوم الوطن وقال: كلنا سائرون نحو القمة.. حكومة وشعب بهمة عالية

رفع عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس الدكتور ناصر بن عقيل كدسه، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية.

وأكد "كدسة" أن ما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر بتوحيد قلوب الشعب قبل توحيد أراضيهم، مشيداً في الوقت ذاته بما يلقاه قطاع التعليم من دعم استثنائي في ظل اهتمام الحكومة السعودية على تنوير عقول الشعب السعودي من خلال رؤية الوطن ٢٠٣٠؛ حيث يعتبر التعليم وتطويره الرافد الأساسي لهذه الرؤية التي تضع المواطن محورا أساسياً لها.

ولفت إلى التطور والتحول الكبير في جميع القطاعات والمناشط في السنوات الأخيرة في ظل ثقة الحكومة بمواطنيها وفي ظل ثقة الشعب بحكومته، وما هذه التحولات الإيجابية إلا دليل على ذلك.

وختم عميد كلية الاقتصاد تصريحه قائلاً: "كلنا سائرون نحو القمة.. حكومة وشعب بهمة عالية".

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عميد كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس: تحول ودعم استثنائي لقطاع التعليم
سبق

رفع عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس الدكتور ناصر بن عقيل كدسه، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية.

وأكد "كدسة" أن ما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر بتوحيد قلوب الشعب قبل توحيد أراضيهم، مشيداً في الوقت ذاته بما يلقاه قطاع التعليم من دعم استثنائي في ظل اهتمام الحكومة السعودية على تنوير عقول الشعب السعودي من خلال رؤية الوطن ٢٠٣٠؛ حيث يعتبر التعليم وتطويره الرافد الأساسي لهذه الرؤية التي تضع المواطن محورا أساسياً لها.

ولفت إلى التطور والتحول الكبير في جميع القطاعات والمناشط في السنوات الأخيرة في ظل ثقة الحكومة بمواطنيها وفي ظل ثقة الشعب بحكومته، وما هذه التحولات الإيجابية إلا دليل على ذلك.

وختم عميد كلية الاقتصاد تصريحه قائلاً: "كلنا سائرون نحو القمة.. حكومة وشعب بهمة عالية".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:21 PM

عميد كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس: تحول ودعم استثنائي لقطاع التعليم

هنّأ القيادة بيوم الوطن وقال: كلنا سائرون نحو القمة.. حكومة وشعب بهمة عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس الدكتور ناصر بن عقيل كدسه، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية.

وأكد "كدسة" أن ما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر بتوحيد قلوب الشعب قبل توحيد أراضيهم، مشيداً في الوقت ذاته بما يلقاه قطاع التعليم من دعم استثنائي في ظل اهتمام الحكومة السعودية على تنوير عقول الشعب السعودي من خلال رؤية الوطن ٢٠٣٠؛ حيث يعتبر التعليم وتطويره الرافد الأساسي لهذه الرؤية التي تضع المواطن محورا أساسياً لها.

ولفت إلى التطور والتحول الكبير في جميع القطاعات والمناشط في السنوات الأخيرة في ظل ثقة الحكومة بمواطنيها وفي ظل ثقة الشعب بحكومته، وما هذه التحولات الإيجابية إلا دليل على ذلك.

وختم عميد كلية الاقتصاد تصريحه قائلاً: "كلنا سائرون نحو القمة.. حكومة وشعب بهمة عالية".

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