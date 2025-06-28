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أرجنتينية الأصل والنشأة .. مَن هي ملكة هولندا التي التقاها ولي العهد؟

وراء ارتباطها بزوجها قصة مثيرة

على هامش مشاركته في القمة الرابعة عشرة لمجموعة الأرجنتين التي انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا، وبحثا تطوير العلاقات بين الدولتين، فمَن هي الملكة ماكسيما؟ وما أصولها الحقيقية؟

الملكة ماكسيما؛ هي زوجة ملك هولندا ويليام ألكسندر، ووُلدت في 17 مايو (أيار) 1971، وأصولها تعود إلى الأرجنتين، فهي أرجنتينية الأصل، ووفقاً لـ "ويكيبيديا" نشأت في بوينس آيرس في الأرجنتين، وتعلمت في المدرسة المتوسطة على أسس أرستقراطية بريطانية، وعقب إكمالها دراسة الاقتصاد في جامعة كاتوليكا في الأرجنتين، عملت عام 1995 في بنوك عدة في نيويورك واستمر عملها إلى عام 2000.

أما عن قصة زواجها من ملك هولندا، فقد بدأت في أبريل عام 1999 حين التقت في حفل بإشبيلية ولي العهد الهولندي -وقتئذ- الأمير ويليام ألكسندر، وفي أغسطس من العام نفسه قضت عطلة معه برفقة أسرتها، وكتبت بعدها الصحف الهولندية عن توقعاتها بوجود علاقة حب بينهما، إلا أن الصحف اكتشفت أن والدها كان وزيراً للزراعة في عهد الديكتاتور خورخه فيديلا؛ الذي اختفى خلالها آلاف الناس، كما أن الصحف اكتشفت أيضاً أن والديها كانا يساندان الدكتاتور بشكل علني.

وحدثت بحسب "ويكيبيديا" احتجاجات في هولندا على زواج وريث العرش منها؛ كون الشك كان يدور حول إن والدها على الأقل كان يعلم بالإعدامات في أثناء وجوده في السلطة، ومن بحث سري قامت به هولندا برئاسة رئيس الوزراء، اتضح فيه أن والدها كان على علم بالإعدامات، لكنه لم يشترك شخصياً في ذلك، ولذلك تقرّر منعه من حضور الزواج.

وفي يوم عيد ميلادها الثلاثين مُنحت الجنسية الهولندية بعد قرارٍ من البيت الملكي، وذلك كي تتمكّن من الزواج بالأمير وتصبح عضوة في العائلة المالكة، وفي 3 يوليو 2001 منح البرلمان الأمير ويليام ألكسندر؛ الموافقة على الزواج منها، وتمّ الزواج في 2 فبراير 2002، وأنجبا ثلاث فتيات هن: الأميرة كاترينا أماليا؛ والأميرة ألكسيا؛ والأميرة أرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرجنتينية الأصل والنشأة .. مَن هي ملكة هولندا التي التقاها ولي العهد؟
سبق

على هامش مشاركته في القمة الرابعة عشرة لمجموعة الأرجنتين التي انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا، وبحثا تطوير العلاقات بين الدولتين، فمَن هي الملكة ماكسيما؟ وما أصولها الحقيقية؟

الملكة ماكسيما؛ هي زوجة ملك هولندا ويليام ألكسندر، ووُلدت في 17 مايو (أيار) 1971، وأصولها تعود إلى الأرجنتين، فهي أرجنتينية الأصل، ووفقاً لـ "ويكيبيديا" نشأت في بوينس آيرس في الأرجنتين، وتعلمت في المدرسة المتوسطة على أسس أرستقراطية بريطانية، وعقب إكمالها دراسة الاقتصاد في جامعة كاتوليكا في الأرجنتين، عملت عام 1995 في بنوك عدة في نيويورك واستمر عملها إلى عام 2000.

أما عن قصة زواجها من ملك هولندا، فقد بدأت في أبريل عام 1999 حين التقت في حفل بإشبيلية ولي العهد الهولندي -وقتئذ- الأمير ويليام ألكسندر، وفي أغسطس من العام نفسه قضت عطلة معه برفقة أسرتها، وكتبت بعدها الصحف الهولندية عن توقعاتها بوجود علاقة حب بينهما، إلا أن الصحف اكتشفت أن والدها كان وزيراً للزراعة في عهد الديكتاتور خورخه فيديلا؛ الذي اختفى خلالها آلاف الناس، كما أن الصحف اكتشفت أيضاً أن والديها كانا يساندان الدكتاتور بشكل علني.

وحدثت بحسب "ويكيبيديا" احتجاجات في هولندا على زواج وريث العرش منها؛ كون الشك كان يدور حول إن والدها على الأقل كان يعلم بالإعدامات في أثناء وجوده في السلطة، ومن بحث سري قامت به هولندا برئاسة رئيس الوزراء، اتضح فيه أن والدها كان على علم بالإعدامات، لكنه لم يشترك شخصياً في ذلك، ولذلك تقرّر منعه من حضور الزواج.

وفي يوم عيد ميلادها الثلاثين مُنحت الجنسية الهولندية بعد قرارٍ من البيت الملكي، وذلك كي تتمكّن من الزواج بالأمير وتصبح عضوة في العائلة المالكة، وفي 3 يوليو 2001 منح البرلمان الأمير ويليام ألكسندر؛ الموافقة على الزواج منها، وتمّ الزواج في 2 فبراير 2002، وأنجبا ثلاث فتيات هن: الأميرة كاترينا أماليا؛ والأميرة ألكسيا؛ والأميرة أرين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:29 AM

أرجنتينية الأصل والنشأة .. مَن هي ملكة هولندا التي التقاها ولي العهد؟

وراء ارتباطها بزوجها قصة مثيرة

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محمد صبح - الرياض
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على هامش مشاركته في القمة الرابعة عشرة لمجموعة الأرجنتين التي انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا، وبحثا تطوير العلاقات بين الدولتين، فمَن هي الملكة ماكسيما؟ وما أصولها الحقيقية؟

الملكة ماكسيما؛ هي زوجة ملك هولندا ويليام ألكسندر، ووُلدت في 17 مايو (أيار) 1971، وأصولها تعود إلى الأرجنتين، فهي أرجنتينية الأصل، ووفقاً لـ "ويكيبيديا" نشأت في بوينس آيرس في الأرجنتين، وتعلمت في المدرسة المتوسطة على أسس أرستقراطية بريطانية، وعقب إكمالها دراسة الاقتصاد في جامعة كاتوليكا في الأرجنتين، عملت عام 1995 في بنوك عدة في نيويورك واستمر عملها إلى عام 2000.

أما عن قصة زواجها من ملك هولندا، فقد بدأت في أبريل عام 1999 حين التقت في حفل بإشبيلية ولي العهد الهولندي -وقتئذ- الأمير ويليام ألكسندر، وفي أغسطس من العام نفسه قضت عطلة معه برفقة أسرتها، وكتبت بعدها الصحف الهولندية عن توقعاتها بوجود علاقة حب بينهما، إلا أن الصحف اكتشفت أن والدها كان وزيراً للزراعة في عهد الديكتاتور خورخه فيديلا؛ الذي اختفى خلالها آلاف الناس، كما أن الصحف اكتشفت أيضاً أن والديها كانا يساندان الدكتاتور بشكل علني.

وحدثت بحسب "ويكيبيديا" احتجاجات في هولندا على زواج وريث العرش منها؛ كون الشك كان يدور حول إن والدها على الأقل كان يعلم بالإعدامات في أثناء وجوده في السلطة، ومن بحث سري قامت به هولندا برئاسة رئيس الوزراء، اتضح فيه أن والدها كان على علم بالإعدامات، لكنه لم يشترك شخصياً في ذلك، ولذلك تقرّر منعه من حضور الزواج.

وفي يوم عيد ميلادها الثلاثين مُنحت الجنسية الهولندية بعد قرارٍ من البيت الملكي، وذلك كي تتمكّن من الزواج بالأمير وتصبح عضوة في العائلة المالكة، وفي 3 يوليو 2001 منح البرلمان الأمير ويليام ألكسندر؛ الموافقة على الزواج منها، وتمّ الزواج في 2 فبراير 2002، وأنجبا ثلاث فتيات هن: الأميرة كاترينا أماليا؛ والأميرة ألكسيا؛ والأميرة أرين.

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