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الأعلى حتى الآن.. مكة تسجل 364 إصابة بـ"كورونا"

شهدت تعافي 424 حالة ووفاة 58 شخصاً

سجّلت مكة المكرمة رقماً هو الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 364 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3987 حالة، منها 3505 حالات نشطة، فيما تماثلت 424 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة: 58 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل خمس حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأعلى حتى الآن.. مكة تسجل 364 إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت مكة المكرمة رقماً هو الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 364 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3987 حالة، منها 3505 حالات نشطة، فيما تماثلت 424 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة: 58 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل خمس حالات وفاة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:09 PM

الأعلى حتى الآن.. مكة تسجل 364 إصابة بـ"كورونا"

شهدت تعافي 424 حالة ووفاة 58 شخصاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
6,999

سجّلت مكة المكرمة رقماً هو الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 364 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3987 حالة، منها 3505 حالات نشطة، فيما تماثلت 424 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة: 58 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل خمس حالات وفاة.

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