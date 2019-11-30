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بعد 5 أيام من إجرائهما.. عمليتان متقدمتان بمستشفى أبها للولادة والأطفال لتقويم انحراف العمود الفقري لطفلتَيْن

تأهيل الحالتَيْن بعد العملية وغادرتا بصحة جيدة للمنزل

نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة رئيس القسم الدكتور مهدي القرني، في إجراء عمليتَيْ تقويم وتثبيت انحراف وتشوُّه العمود الفقري لطفلتَيْن، كانتا تعانيان آلامًا وتشوهًا وزيادة زاوية الانحراف للعمود الفقري الذي وصل لقرابة ١٠٠درجة.

وبيَّنت "صحة عسير" أنه تم تأهيل الحالتَيْن بعد العمليتَيْن، وخرجتا بصحة جيدة للمنزل بعد خمسة أيام من العمليتَيْن -ولله الحمد -.

كما تعتبر مثل هذه العمليات من الإجراءات الجراحية المعقدة والمتقدمة، التي تستخدم فيها أدوات جراحية متقدمة.

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لخالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على دعمه إجراء مثل هذه العمليات النوعية والمهمة، وتوفير الأدوات المتقدمة اللازمة لإجرائها. ‫

مستشفى أبها للولادة والأطفال

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بعد 5 أيام من إجرائهما.. عمليتان متقدمتان بمستشفى أبها للولادة والأطفال لتقويم انحراف العمود الفقري لطفلتَيْن
سبق

نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة رئيس القسم الدكتور مهدي القرني، في إجراء عمليتَيْ تقويم وتثبيت انحراف وتشوُّه العمود الفقري لطفلتَيْن، كانتا تعانيان آلامًا وتشوهًا وزيادة زاوية الانحراف للعمود الفقري الذي وصل لقرابة ١٠٠درجة.

وبيَّنت "صحة عسير" أنه تم تأهيل الحالتَيْن بعد العمليتَيْن، وخرجتا بصحة جيدة للمنزل بعد خمسة أيام من العمليتَيْن -ولله الحمد -.

كما تعتبر مثل هذه العمليات من الإجراءات الجراحية المعقدة والمتقدمة، التي تستخدم فيها أدوات جراحية متقدمة.

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لخالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على دعمه إجراء مثل هذه العمليات النوعية والمهمة، وتوفير الأدوات المتقدمة اللازمة لإجرائها. ‫

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:53 PM

بعد 5 أيام من إجرائهما.. عمليتان متقدمتان بمستشفى أبها للولادة والأطفال لتقويم انحراف العمود الفقري لطفلتَيْن

تأهيل الحالتَيْن بعد العملية وغادرتا بصحة جيدة للمنزل

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بندر آل عوض - الرياض
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نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة رئيس القسم الدكتور مهدي القرني، في إجراء عمليتَيْ تقويم وتثبيت انحراف وتشوُّه العمود الفقري لطفلتَيْن، كانتا تعانيان آلامًا وتشوهًا وزيادة زاوية الانحراف للعمود الفقري الذي وصل لقرابة ١٠٠درجة.

وبيَّنت "صحة عسير" أنه تم تأهيل الحالتَيْن بعد العمليتَيْن، وخرجتا بصحة جيدة للمنزل بعد خمسة أيام من العمليتَيْن -ولله الحمد -.

كما تعتبر مثل هذه العمليات من الإجراءات الجراحية المعقدة والمتقدمة، التي تستخدم فيها أدوات جراحية متقدمة.

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لخالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، على دعمه إجراء مثل هذه العمليات النوعية والمهمة، وتوفير الأدوات المتقدمة اللازمة لإجرائها. ‫

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