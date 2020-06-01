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الأرقام السرية وخطوط التواصل.. مشكلات تواجه طلاب وطالبات "اختبار التحصيلي" عن بُعد ‎

أولياء أمور يناشدون بحل الأزمة سريعًا لتفادي تأثر مستقبل أبنائهم

يناشد الطلاب والطالبات المقرر دخولهم اختبار التحصيلي عن بُعد، جميع المسؤولين بهيئة تقويم التعليم، بالتدخل السريع قبل فوات الأوان بخصوص تزويدهم بالأرقام السرية لأداء الاختبار عن بُعد وكيفية الدخول، بالإضافة إلى طريقة الاختبار التجريبي.

وطالَبَ عدد كبير من الطلاب والطالبات بأن يكون الاختبار في مقر الجامعات التي يتبعون لها لوجود عدد من المشاكل التي سوف تواجههم، والمتمثلة في أن البعض منهم لا يوجد لديهم أجهزة حاسب آلي نظرًا لظروفهم المادية، والآخر لضعف الإنترنت لديهم، ومن يسكنون في الهجر والقري والبادية ولا يوجد لديهم أجهزة حاسب وإنترنت.

من جهتهم، أكد بعض الطلاب وأولياء الأمور أن أبناءهم وبناتهم المقرر دخولهم الاختبار التحصيلي عن بُعد لهذا العام لم تصلهم أرقام الدخول والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق.

وأفادوا لـ"سبق" بأنه عندما يريدون الاستفسار والتواصل مع الهيئة عن طريق أرقام التواصل الموجودة في موقع الهيئة يتفاجأ البعض بأن تلك الأرقام غير صحيحة، ويتعذر الاتصال، ومن ضمن تلك الأرقام الرقم الموحد 920033555 المدون في الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة.

وجددوا مناشدتهم للمسؤولين والقائمين على اختبار التحصيلي بالهيئة بحل تلك المشكلة حتى لا يفقدوا مستقبلهم التعليمي بسبب ذلك النظام.

هيئة تقويم التعليم الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرقام السرية وخطوط التواصل.. مشكلات تواجه طلاب وطالبات "اختبار التحصيلي" عن بُعد ‎
سبق

يناشد الطلاب والطالبات المقرر دخولهم اختبار التحصيلي عن بُعد، جميع المسؤولين بهيئة تقويم التعليم، بالتدخل السريع قبل فوات الأوان بخصوص تزويدهم بالأرقام السرية لأداء الاختبار عن بُعد وكيفية الدخول، بالإضافة إلى طريقة الاختبار التجريبي.

وطالَبَ عدد كبير من الطلاب والطالبات بأن يكون الاختبار في مقر الجامعات التي يتبعون لها لوجود عدد من المشاكل التي سوف تواجههم، والمتمثلة في أن البعض منهم لا يوجد لديهم أجهزة حاسب آلي نظرًا لظروفهم المادية، والآخر لضعف الإنترنت لديهم، ومن يسكنون في الهجر والقري والبادية ولا يوجد لديهم أجهزة حاسب وإنترنت.

من جهتهم، أكد بعض الطلاب وأولياء الأمور أن أبناءهم وبناتهم المقرر دخولهم الاختبار التحصيلي عن بُعد لهذا العام لم تصلهم أرقام الدخول والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق.

وأفادوا لـ"سبق" بأنه عندما يريدون الاستفسار والتواصل مع الهيئة عن طريق أرقام التواصل الموجودة في موقع الهيئة يتفاجأ البعض بأن تلك الأرقام غير صحيحة، ويتعذر الاتصال، ومن ضمن تلك الأرقام الرقم الموحد 920033555 المدون في الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة.

وجددوا مناشدتهم للمسؤولين والقائمين على اختبار التحصيلي بالهيئة بحل تلك المشكلة حتى لا يفقدوا مستقبلهم التعليمي بسبب ذلك النظام.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:11 PM

الأرقام السرية وخطوط التواصل.. مشكلات تواجه طلاب وطالبات "اختبار التحصيلي" عن بُعد ‎

أولياء أمور يناشدون بحل الأزمة سريعًا لتفادي تأثر مستقبل أبنائهم

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بندر آل عوض - نجران
4
2,422

يناشد الطلاب والطالبات المقرر دخولهم اختبار التحصيلي عن بُعد، جميع المسؤولين بهيئة تقويم التعليم، بالتدخل السريع قبل فوات الأوان بخصوص تزويدهم بالأرقام السرية لأداء الاختبار عن بُعد وكيفية الدخول، بالإضافة إلى طريقة الاختبار التجريبي.

وطالَبَ عدد كبير من الطلاب والطالبات بأن يكون الاختبار في مقر الجامعات التي يتبعون لها لوجود عدد من المشاكل التي سوف تواجههم، والمتمثلة في أن البعض منهم لا يوجد لديهم أجهزة حاسب آلي نظرًا لظروفهم المادية، والآخر لضعف الإنترنت لديهم، ومن يسكنون في الهجر والقري والبادية ولا يوجد لديهم أجهزة حاسب وإنترنت.

من جهتهم، أكد بعض الطلاب وأولياء الأمور أن أبناءهم وبناتهم المقرر دخولهم الاختبار التحصيلي عن بُعد لهذا العام لم تصلهم أرقام الدخول والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق.

وأفادوا لـ"سبق" بأنه عندما يريدون الاستفسار والتواصل مع الهيئة عن طريق أرقام التواصل الموجودة في موقع الهيئة يتفاجأ البعض بأن تلك الأرقام غير صحيحة، ويتعذر الاتصال، ومن ضمن تلك الأرقام الرقم الموحد 920033555 المدون في الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة.

وجددوا مناشدتهم للمسؤولين والقائمين على اختبار التحصيلي بالهيئة بحل تلك المشكلة حتى لا يفقدوا مستقبلهم التعليمي بسبب ذلك النظام.

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