النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

في تجربته الودية الثانية خلال معسكر بلغاريا

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.

وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.

حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.

وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:

وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.

وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي
سبق

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.

وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.

حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.

وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:

وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.

وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:12 PM

التعادل السلبي يخيم على مواجهة النصر وأبويل القبرصي

في تجربته الودية الثانية خلال معسكر بلغاريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
867

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي النصر مع نظيره أبويل القبرصي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل 2021 / 2022م.

وسعى البرازيلي "مانو" المدير الفني لنادي النصر، إلى تجربة جميع اللاعبين في ودية أبويل القبرصي اليوم من أجل تجهيز الجميع للموسم المقبل.

حيث بدأت المباراة بتشكيلة مؤلفة من : نواف العقيدي في حراسة المرمى ، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبوبكر.

وفي الدقيقة 63 من المباراة أجرى المدرب عددًا من التبديلات على تشكيلة الفريق:

وليد عبدالله، حمد آل منصور، فونيس موري، نايف الماس ، عبدالعزيز العلاوي،عبدالمجيد الصليهم ، عبدالله الخيبري، عبدالفتاح عسيري، خليل العبسي، عبدالفتاح ادم، محمد مران.

وكان النصر تغلب على بانديف أكاديميا بهدفين لهدف وديًا ضمن معسكر العالمي المقام في بلغاريا من أجل التحضير للموسم الجديد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,522
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة