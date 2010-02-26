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فيديو.. لحظة اشتعال النار على متن طائرة ركاب صينية

كشف شريط فيديو، عن لحظة اشتعال النار في حقيبة يد لراكب على متن طائرة تابعة لشركة خطوط جنوب الصين الجوية، قبيل إقلاعها من مطار شانغهاي هونغكياو الدولي؛ مما تَسَبّب في تعطل الرحلة لثلاث ساعات، حتى تم استبدال الطائرة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الطائرة كانت في رحلة داخلية إلى مطار قوانغتشو باييون الدولي، حين اشتعلت النيران في شاحن للبطاريات بحقيبة أحد الركاب، وعلى الفور استخدمت إحدى المضيفات الماء لإطفاء النار وساعدها أحد الركاب؛ حتى تَمَكّن الاثنان من إطفاء النار؛ بينما امتلأ المكان بالدخان.

وقالت الصحيفة: إن شركات الطيران تمنع وضع بطاريات الليثيوم في غرفة الحقائب؛ لكن يسمح للركاب بوضعها في حقائب اليد.

وعقب إطفاء الحريق، قامت الشرطة بتوقيف الراكب والتحقيق معه؛ فيما تم استبدال الطائرة بأخرى؛ وهو ما استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

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فيديو.. لحظة اشتعال النار على متن طائرة ركاب صينية
سبق

كشف شريط فيديو، عن لحظة اشتعال النار في حقيبة يد لراكب على متن طائرة تابعة لشركة خطوط جنوب الصين الجوية، قبيل إقلاعها من مطار شانغهاي هونغكياو الدولي؛ مما تَسَبّب في تعطل الرحلة لثلاث ساعات، حتى تم استبدال الطائرة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الطائرة كانت في رحلة داخلية إلى مطار قوانغتشو باييون الدولي، حين اشتعلت النيران في شاحن للبطاريات بحقيبة أحد الركاب، وعلى الفور استخدمت إحدى المضيفات الماء لإطفاء النار وساعدها أحد الركاب؛ حتى تَمَكّن الاثنان من إطفاء النار؛ بينما امتلأ المكان بالدخان.

وقالت الصحيفة: إن شركات الطيران تمنع وضع بطاريات الليثيوم في غرفة الحقائب؛ لكن يسمح للركاب بوضعها في حقائب اليد.

وعقب إطفاء الحريق، قامت الشرطة بتوقيف الراكب والتحقيق معه؛ فيما تم استبدال الطائرة بأخرى؛ وهو ما استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:18 AM

فيديو.. لحظة اشتعال النار على متن طائرة ركاب صينية

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
3,187

كشف شريط فيديو، عن لحظة اشتعال النار في حقيبة يد لراكب على متن طائرة تابعة لشركة خطوط جنوب الصين الجوية، قبيل إقلاعها من مطار شانغهاي هونغكياو الدولي؛ مما تَسَبّب في تعطل الرحلة لثلاث ساعات، حتى تم استبدال الطائرة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الطائرة كانت في رحلة داخلية إلى مطار قوانغتشو باييون الدولي، حين اشتعلت النيران في شاحن للبطاريات بحقيبة أحد الركاب، وعلى الفور استخدمت إحدى المضيفات الماء لإطفاء النار وساعدها أحد الركاب؛ حتى تَمَكّن الاثنان من إطفاء النار؛ بينما امتلأ المكان بالدخان.

وقالت الصحيفة: إن شركات الطيران تمنع وضع بطاريات الليثيوم في غرفة الحقائب؛ لكن يسمح للركاب بوضعها في حقائب اليد.

وعقب إطفاء الحريق، قامت الشرطة بتوقيف الراكب والتحقيق معه؛ فيما تم استبدال الطائرة بأخرى؛ وهو ما استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

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