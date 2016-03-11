"العطيف "يكرم موظفي المكتب القضائي الخامس بمحكمة صامطة

كرم رئيس المحكمة العامة بصامطة الشيخ عماد بن أحمد العطيف موظفي الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة نظير إنجازهم في أعمالهم الموكلة لهم وإنهاء جميع إجراءات المراجعين والسرعة في الإنجاز والتزامهم بالأنظمة والتعليمات التي تسهم بالرقي بهذه المحكمة.

كما تم تكريم عضو الدائرة عبدالرحمن بن محمد علي دباج بمناسبة حصوله على برنامج الدراسات العليا في المحاماة، ووجه الجميع شكرهم لكل من شارك في هذا التكريم راجين الله أن يكون هذا التكريم حافزاً وتشجيعاً لهم.

وقال "العطيف" "إننا نحرص على القيام بتكريم كل الأيادي المساعدة في تقديم الخدمات وذلك ينعكس على أداء المحكمة للوصول إلى رؤيتها في خدمة المواطن.

شهد التكريم مساعد رئيس المحكمة فضيلة القاضي يحيى بن إبراهيم المباركي وفضيلة رئيس الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة القاضي عمر بن عايض الشهراني.