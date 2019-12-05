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بعد واقعة السخرية الجماعية.. "ترامب": أجبرتهم على دفع 130 ملياراً

قال: رحلتي إلى لندن كانت ناجحة ويجب أن نستمر في إظهار القوة للجميع

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماها بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ببذل كل ما بوسعها للتقليل من شأن رحلته "الناجحة للغاية"، معتبراً أنه قام برحلة ناجحة إلى لندن لحضور قمة قادة دول الناتو.

وأضاف "ترامب" في تغريدة اليوم الخميس على "تويتر": "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنوياً و400 مليار دولار إضافية لمدة 3 سنوات. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفر القيادة الأمريكية للعالم قوة، ويجب أن نستمر في إظهار القوة والفوز على جميع الجبهات البرية والجوية والبحرية والفضائية!".

ويأتي حديث "ترامب" عن النجاحات التي حققها في قمة الناتو التي عُقدت خلال اليومين الماضيين في لندن، على الرغم من مغادرته القمة غاضباً يوم أمس، وتأكيده أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش القمة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكراً؛ رداً على سخرية بعض الزعماء منه.

وعقد رؤساء دول وحكومات التحالف مؤتمراً صحفياً حول نتائج القمة، لكن "ترامب" قرر المغادرة مبكراً، بعد الكشف عن سخرية رئيسي وزراء كندا جاستن ترودو وبريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منه ومن مؤتمراته الصحفية.

ترامب لندن

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بعد واقعة السخرية الجماعية.. "ترامب": أجبرتهم على دفع 130 ملياراً
سبق

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماها بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ببذل كل ما بوسعها للتقليل من شأن رحلته "الناجحة للغاية"، معتبراً أنه قام برحلة ناجحة إلى لندن لحضور قمة قادة دول الناتو.

وأضاف "ترامب" في تغريدة اليوم الخميس على "تويتر": "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنوياً و400 مليار دولار إضافية لمدة 3 سنوات. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفر القيادة الأمريكية للعالم قوة، ويجب أن نستمر في إظهار القوة والفوز على جميع الجبهات البرية والجوية والبحرية والفضائية!".

ويأتي حديث "ترامب" عن النجاحات التي حققها في قمة الناتو التي عُقدت خلال اليومين الماضيين في لندن، على الرغم من مغادرته القمة غاضباً يوم أمس، وتأكيده أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش القمة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكراً؛ رداً على سخرية بعض الزعماء منه.

وعقد رؤساء دول وحكومات التحالف مؤتمراً صحفياً حول نتائج القمة، لكن "ترامب" قرر المغادرة مبكراً، بعد الكشف عن سخرية رئيسي وزراء كندا جاستن ترودو وبريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منه ومن مؤتمراته الصحفية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:15 AM

بعد واقعة السخرية الجماعية.. "ترامب": أجبرتهم على دفع 130 ملياراً

قال: رحلتي إلى لندن كانت ناجحة ويجب أن نستمر في إظهار القوة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماها بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ببذل كل ما بوسعها للتقليل من شأن رحلته "الناجحة للغاية"، معتبراً أنه قام برحلة ناجحة إلى لندن لحضور قمة قادة دول الناتو.

وأضاف "ترامب" في تغريدة اليوم الخميس على "تويتر": "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنوياً و400 مليار دولار إضافية لمدة 3 سنوات. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفر القيادة الأمريكية للعالم قوة، ويجب أن نستمر في إظهار القوة والفوز على جميع الجبهات البرية والجوية والبحرية والفضائية!".

ويأتي حديث "ترامب" عن النجاحات التي حققها في قمة الناتو التي عُقدت خلال اليومين الماضيين في لندن، على الرغم من مغادرته القمة غاضباً يوم أمس، وتأكيده أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش القمة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكراً؛ رداً على سخرية بعض الزعماء منه.

وعقد رؤساء دول وحكومات التحالف مؤتمراً صحفياً حول نتائج القمة، لكن "ترامب" قرر المغادرة مبكراً، بعد الكشف عن سخرية رئيسي وزراء كندا جاستن ترودو وبريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منه ومن مؤتمراته الصحفية.

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