"الحمادي" لـ"سبق": 10 عناصر تصنع نجاح إدارة التغيير خلال كورونا

أكد أن كفاءة فريق إدارة الأزمة وتصديره للناس وراء صناعة الفارق

أكد الكاتب التربوي عبدالحميد الحمادي أن مهمة وزارة الصحة مع بقية الوزارات والجهات المعنية في مكافحة جائحة كورونا بالسهلة، مشيراً إلى أنه رغم المفاجأة السريعة للفيروس وندرة المعلومات وتداخل القطاعات استطاعت عبور بأمان، عبر 10 عناصر عكست مهارات الإدارة والقيادة الحديثة.

وقال "الحمادي" لـ"سبق": التحديات التي واجهتها تلك الجهات تمثلت في عنصر المفاجأة السريعة مما يحدث إرباكاً داخل المنظمة، ندرة ونقص مصادر المعلومات وأحيانا كثرة في تدفق المعلومات غير الصحيحة، التداخل بين القطاعات المعنية بمواجهة الأزمة، استنزاف الجهود وتحويلها إلى مناطق أخرى.

وأضاف: خبرات إدارة التغيير تجلت في إيجابيات الأزمات للعبور للمستقبل من خلال قياس مدى الاستعدادات والجاهزية، تشكيل فريق إدارة الأزمة وظهوره للناس، الفكر الإداري لقائد فريق إدارة الأزمة، تقوية جوانب التعاون وتوحيد الجهود المبذولة.

وأردف: هنالك 10 عناصر عكست نجاح وزارة الصحة وطواقمها في مواجهة الجائحة تمثلت في الإدارة المعلوماتية للأزمة أمتار بالشفافية، الإدارة المنظمة غير العشوائية، تفعيل التقنية من خلال تطبيق (تطمن)، الإدارة الإعلامية الدورية، والإدارة الطبية للمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة.

وتابع "الحمادي": عناصر النجاح السابقة فتحت مجال التطوع الصحي أمام المجتمع، إضافة إلى كسب ثقة المجتمع بكفاءة الكوادر الطبية الوطنية داخليا وخارجياً، وتحلي القائد الوزير بخصائص قائد فريق الأزمة. من خلال الهدوء والشجاعة والتفاؤل، وكذلك التواصل الإيجابي مع المجتمع بواسطة سيل من الرسائل التثقيفية، والفدائية والعطاء الاستثنائي من قبل طواقم وزارة الصحة في كل مناطق المملكة.

واختتم بالقول: هذا النجاح جاء كنتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كون حياة وصحة المواطن والمقيم أهم أولوياتها.